Trumpin mukaan Ukrainalla on aikaa torstaihin saakka.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin "on pakko pitää" Yhdysvaltain neuvottelemasta suunnitelmasta lopettaa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Suunnitelman mukaan Ukraina joutuisi muun muassa menettämään alueitaan Venäjälle.

Trump sanoi puhuessaan toimittajille Valkoisessa talossa, että mikäli Zelenskyi ei pidä suunnitelmasta, Ukrainan pitäisi jatkaa taistelua.

– Hänen on pidettävä siitä, ja jos hän ei pidä siitä, niin heidän pitäisi vain jatkaa taistelua, Trump sanoi toimittajille.

Trump lisäsi vielä, että jossain vaiheessa Zelenskyin on hyväksyttävä jotain suunnitelmasta.

Uutistoimisto Reuters kertoi jo aiemmin lähteisiinsä vedoten, että Yhdysvallat uhkaa katkaista Ukrainan ase- ja tiedusteluavun, jos se ei suostu allekirjoittamaan alustavaa rauhansopimusluonnosta torstaihin mennessä.

Trump vahvisti myöhemmin Fox-kanavan haastattelussa, että Ukrainalla on aikaa torstaihin saakka.

Sybiha keskusteli eurooppalaiskollegoiden kanssa

Ukrainan ulkoministeri kertoi perjantai-iltana keskustelleensa eurooppalaisten kollegoidensa kanssa Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta.