Myös Venäjän asevoimien kyvykkyyksiin tulee asettaa rajoitteita, ulkoministeri Elina Valtonen kertoi tiedotustilaisuudessaan.
Ulkoministeri Valtonen kertoi tuoreet arvionsa Ukrainan rauhansuunnitelman tilasta keskiviikkoina. Valtosen mukaan myös Venäjän asevoimia on rajoitettava.
– Jos sodan uhrille asetetaan rauhansopimuksessa puolustusvoimia koskevia rajoituksia, vähintään vastaavat on kohdistettava hyökkääjään, Valtonen kommentoi.
Valtosen mukaan EU:n kiireellisin tehtävä on ratkaista kysymys jäädytetyistä venäläisistä varoista ja käyttää ne Ukrainan tukemiseksi. Ratkaisu tähän on Valtosen mukaan löytymässä joulukuussa.
