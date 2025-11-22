Stubbin mukaan eurooppalaiset ovat käyttäneet Trumpin suunnitelmaa sodan päättämiseksi pohjana ja työstäneet sitä viimeisten kahden vuorokauden ajan.

Yhdysvaltain tekemä esitys sodan lopettamiseksi Ukrainassa ei tule missään nimessä menemään läpi sellaisenaan, sanoi presidentti Alexander Stubb Ylen haastattelussa. Hänen mukaansa esityksessä on paljon puutteita.

– Tämä rauhansuunnitelma on puutteellinen ja ristiriitainen, Stubb sanoi.



Suomi on yhdessä liittolaisten kanssa työstänyt rauhanehdotusta viimeisten 48 tunnin ajan.



– Olemme käytännössä käyttäneet sitä pohjana, Stubb sanoo.



– Ukraina puolustaa omaa asemaansa, itsenäisyyttään, suvereniteettiaan ja alueellista koskemattomuutta. Ja me tulemme sitä tukemaan loppuun saakka.



Stubb sanoi, että eurooppalaiset ja muut liittolaiset eivät tienneet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelmasta etukäteen.



Stubb kommentoi asiaa Etelä-Afrikan Johannesburgissa G20-kokouksen yhteydessä. Eurooppalaiset maat ovat keskustelleet kokouksen yhteydessä Trumpin suunnitelmasta.

Viesti vaihtelevasti perille

Eurooppalaiset johtajat ovat käyttäneet paljon aikaa siihen, että Trump ymmärtäisi, millainen rauha eurooppalaisten mielestä Ukrainaan tarvittaisiin. Stubb sanoi, että viesti menee vaihtelevasti perille.



Rauhansuunnitelmassa on kirjauksia muun muassa Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä.



– Euroopan unionin asioista päättää vain ja ainoastaan Euroopan unioni, mukaan lukien tietysti jäädytetyt varat, jotka ovat Euroopan unionin alueella, Stubb sanoi.



Sen jälkeen kun suunnitelma sodan päättämiseksi tuli julki, Stubb on ollut useamman kerran yhteydessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Stubb kertoo myös olleensa yhteydessä Yhdysvaltain hallintoon ja lähettäneensä pari viestiä presidentti Trumpin suuntaan.