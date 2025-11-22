Presidentti Sauli Niinistö sanoo Ylellä olleensa hämmentynyt ja yllättynyt Yhdysvaltain ja Venäjän luonnostelemasta rauhansuunnitelmasta Ukrainaan.
Niinistön mukaan eurooppalaisena jäi sellainen tunne, että Yhdysvaltain ja Venäjän rauhansuunnitelmassa ohitettiin Eurooppa.
Rauhanesitys tuli julki aiemmin tällä viikolla. Mediatietojen mukaan suunnitelmassa vaadittaisiin Ukrainalta merkittäviä myönnytyksiä.
Niinistön mukaan suunnitelmassa Ukrainan itsemääräämisoikeus tulee kolhituksi.
Valtonen: Vain ukrainalaiset voivat päättää, minkälaiset rauhanehdot ovat oikeudenmukaisia
Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä, että vain ukrainalaiset voivat viime kädessä päättää, minkälaiset rauhanehdot he kokevat oikeudenmukaisiksi.