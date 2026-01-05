Valituksia ei ollut tarkoitettu julkisuuteen.
Venäjä julkaisi vahingossa yli 6 000 luottamuksellista valitusta, jotka koskevat Kremlin Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa.
Valituksista kertova yhdysvaltalaislehti New York Times sanoo vahvistaneensa vahinkojulkaisun aitouden ja ottaneensa yhteyttä yli 240 valituksia tehneeseen tahoon.
Aineisto on poikkeuksellinen, sillä Venäjällä Ukrainassa käytävän sodan kritisoiminen on laitonta. Venäjä on myös valvonut asiaa ja antanut tuntuvia rangaistuksia esimerkiksi yksittäisistä mielenilmauksista.
New York Timesin mukaan sotilaat kritisoivat muun muassa sitä, että heitä on lähetetty rintamalle raajarikoista, syövästä, epilepsiasta, huonosta näöstä ja skitsofreniasta huolimatta.
Vangeiksi jääneet venäläiset myös sanovat joutuneensa välittömästi takaisin taisteluihin sen jälkeen kun heidät oli vapautettu Ukrainasta.
Venäjä ja Ukraina ovat läpi sodan vaihtaneet vankeja.