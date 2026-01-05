Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Venäjä ja Ukraina ovat läpi sodan vaihtaneet vankeja.

Vangeiksi jääneet venäläiset myös sanovat joutuneensa välittömästi takaisin taisteluihin sen jälkeen kun heidät oli vapautettu Ukrainasta.

New York Timesin mukaan sotilaat kritisoivat muun muassa sitä, että heitä on lähetetty rintamalle raajarikoista, syövästä, epilepsiasta, huonosta näöstä ja skitsofreniasta huolimatta.

Aineisto on poikkeuksellinen, sillä Venäjällä Ukrainassa käytävän sodan kritisoiminen on laitonta. Venäjä on myös valvonut asiaa ja antanut tuntuvia rangaistuksia esimerkiksi yksittäisistä mielenilmauksista.

Valituksista kertova yhdysvaltalaislehti New York Times sanoo vahvistaneensa vahinkojulkaisun aitouden ja ottaneensa yhteyttä yli 240 valituksia tehneeseen tahoon.

Valituksia ei ollut tarkoitettu julkisuuteen.

Venäjä mokasi – NYT: Tuhansia sotavalituksia julkaistiin

Venäjä mokasi – NYT: Tuhansia sotavalituksia julkaistiin

Analyysi: Venäjä kihisee, Putin hymyilee – Trump sanoi taikasanan ja teki maailmasta Suomelle vaarallisemman

Joidenkin komentajien myös valitetaan kiristävän tai varastavan omaisuutta sotilailtaan. Taistelijat voivat esimerkiksi maksaa tiensä ulos erityisen vaarallisista tehtävistä.

Sotilaita rangaistaan, jos he valittavat, kieltäytyvät tuhoon tuomituista tehtävistä tai eivät maksa lahjuksia.