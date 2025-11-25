Juuri nyt Avaa

Lehden mukaan vaikeimmat kohdat, kuten alueluovutukset ja Ukrainan suhde sotilasliitto Natoon, on jätetty Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin päätettäviksi.

Viime viikon perjantaina medioille vuotaneessa Yhdysvaltojen suunnitelmassa oli alun perin 28 kohtaa ja se myötäili Venäjän kantoja.

Yhdysvallat ja Ukraina neuvottelivat Sveitsin Genevessä sunnuntaina uudesta 19-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta, kertoo Financial Times -lehti.

Asiantuntija listasi Ukrainan kannalta rauhanneuvotteluiden tärkeimmät asiat. Kommentit on annettu ennen Financial Timesin paljastuksia.

FT: USA:n rauhansuunnitelmassa nyt 19 kohtaa – "Ei juurikaan muistuta edellistä"

USA:n odotetaan ottavan yhteyttä Venäjään

Ukraina ja Yhdysvallat kertoivat aiemmin yhteisessä lausunnossaan, että osapuolet laativat Genevessä "päivitetyt ja hiotut puitteet rauhalle".

Osapuolten sanottiin vakuuttaneen, että minkä tahansa tulevan sopimuksen on puolustettava Ukrainan suvereniteettia ja rauhan on oltava oikeudenmukainen.

Neuvotteluissa paikalla olleen Ukrainan varaulkoministeri Serhi Kyslytsjan mukaan uusi suunnitelma ei juurikaan muistuta edellistä versiota.

Kyslytsja kuvaili ukrainalaisten ja yhdysvaltalaisten tapaamista intensiiviseksi mutta tuottoisaksi.

Hän kertoi lehdelle, että delegaatiot informoivat presidenttejään uudistetusta suunnitelmasta, minkä jälkeen Trumpin hallinnon odotetaan olevan yhteydessä Venäjään neuvottelujen edistämiseksi.

Kreml sanoi maanantaina, ettei Venäjä ollut toistaiseksi saanut tietoja Ukrainan, Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten Genevessä käymistä neuvotteluista.

Yhdysvaltalaiset turhautuneita vuotoon

Ukrainan delegaatiota johti Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak ja maan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umjerov .

Vaikka sunnuntaisten neuvotteluiden kehuttiin sujuneen hyvin, oli tunnelma niiden alkuvaiheessa Kyslytsjan mukaan hyvin jännittynyt. Hän sanoi lehdelle Yhdysvaltain edustajien olleen turhautuneita siihen, että Yhdysvaltain alkuperäinen rauhansuunnitelma oli vuotanut medialle.