FT: USA:n rauhansuunnitelmassa nyt 19 kohtaa – "Ei juurikaan muistuta edellistä"
2:45Asiantuntija listasi Ukrainan kannalta rauhanneuvotteluiden tärkeimmät asiat. Kommentit on annettu ennen Financial Timesin paljastuksia.
Julkaistu 32 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Lehden mukaan rauhansuunnitelman vaikeimmat kohdat on jätetty Trumpin sekä Zelenskyin päätettäviksi.
Yhdysvallat ja Ukraina neuvottelivat Sveitsin Genevessä sunnuntaina uudesta 19-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta, kertoo Financial Times -lehti.
Viime viikon perjantaina medioille vuotaneessa Yhdysvaltojen suunnitelmassa oli alun perin 28 kohtaa ja se myötäili Venäjän kantoja.
Lehden mukaan vaikeimmat kohdat, kuten alueluovutukset ja Ukrainan suhde sotilasliitto Natoon, on jätetty Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin päätettäviksi.
Ukrainalaisneuvottelijat sanoivat, ettei heillä ole valtuuksia tehdä päätöksiä alueluovutuksista, joita Yhdysvaltain alkuperäisessä rauhansuunnitelmassa ehdotettiin Venäjän vaatimusten mukaisesti.
Ukrainan perustuslain mukaan alueluovutuksille pitäisi hakea ukrainalaisilta siunaus kansanäänestyksellä.
Ukrainan delegaatiota johti Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak ja maan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umjerov.
Yhdysvaltain valtuuskuntaan kuuluivat ulkoministeri Marco Rubio, erityislähettiläs Steve Witkoff, maavoimaministeri Daniel Driscoll sekä Trumpin vävy Jared Kushner.
Vaikka sunnuntaisten neuvotteluiden kehuttiin sujuneen hyvin, oli tunnelma niiden alkuvaiheessa Kyslytsjan mukaan hyvin jännittynyt. Hän sanoi lehdelle Yhdysvaltain edustajien olleen turhautuneita siihen, että Yhdysvaltain alkuperäinen rauhansuunnitelma oli vuotanut medialle.
Ennen Sveitsissä käytyjä keskusteluja julkisuudessa pohdittiin, mistä Venäjän kantoja myötäilevä suunnitelma oli peräisin.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Ukraina olisi joutunut muun muassa menettämään alueitaan Venäjälle.
Neuvottelut päästiin kuitenkin lopulta aloittamaan, Kyslytsja sanoi.