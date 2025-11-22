Kokouksia ja tapaamisia on riittänyt Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi.

Yhdysvaltain presidentinvaalitaistelun aikana: Donald Trump toisti useasti, että saisi aikaiseksi rauhan Venäjän ja Ukrainan välille heti tammikuussa 2025 alkavan virkakautensa aluksi tai jopa ennen virkaanastujaisia.

CNN:n faktantarkistuksen mukaan Trump lupasi vaalikampanjassaan vakavasti otettavissa yhteyksissä moneen kertaan, että lopettaisi sodan välittömästi.

Helmikuu: Saudi-Arabiassa käytiin Yhdysvaltain ja Venäjän edustajien välisiä keskusteluita. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi medialle Venäjän olevan valmis sitoutumaan rauhanprosessiin.

BBC kirjoitti, että kyse ei ollut heikoilla olleesta Venäjästä, joka olisi pakotettu neuvotteluun. Tilanne muistutti enemmän sitä, että Yhdysvallat kutsui hyökkääjän esittämään ehtonsa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi, että keskustelut käytiin Ukrainan selän takana.

Helmikuu: Zelenskyi tapasi presidentti Trumpin Valkoisessa talossa. Tapaaminen meni täydeksi riitelyksi median edessä ja päättyi siihen, että ukrainalaiset käytännöllisesti katsoen heitettiin ulos.

Kansainvälisessä mediassa tilannetta kuvattiin muun muassa huuto-otteluksi. "Hän (Zelenskyi) voi tulla takaisin, kun on valmis rauhaan", sanoi Trump.