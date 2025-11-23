Presidentti Alexander Stubb kertoi Ylen haastattelussa keskustelleensa puhelimitse Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Ukrainan rauhansuunnitelmasta.
Keskustelussa esiin nousi myös toinen yhteinen nimittävä asia Trumpin ja Stubbin välillä, eli golf.
– Trump kertoi seuranneensa Sami Välimäen otteita ja toivoo hänen voittavan, Stubb tiivisti Ylen haastattelussa.
Sami Välimäki johtaa golfin PGA-kiertueen kilpailua kolmen kierroksen jälkeen.
Lue lisää: Sami Välimäki johtaa – taistelee historiallisesta voitosta USA:ssa
Uutinen päivittyy.