Sodan lopetamisesta aletaan Ukrainan mukaan neuvotella lähipäivinä tosissaan Yhdysvaltojen kanssa.
Ukraina ja Yhdysvallat aloittavat Sveitsissä neuvottelut sodan lopettamisesta, Ukrainan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umjerov kertoo sosiaalisessa mediassa.
Umjerovin mukaan korkeiden virkamiesten väliset neuvottelut aloitetaan lähipäivinä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi hyväksyi vain hetkeä aiemmin Ukrainan delegaation neuvotteluihin. Sitä johtaa Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak.
Katso Zelenskyin voimakas puhe ukrainalaisille perjantaina:
10:09
Viime päivät on ruodittu sekä ihmetelty Yhdysvaltojen ja Venäjän luonnostelemaa suunnitelmaa rauhasta.
Julkisuuteen vuotaneen suunnitelman mukaan Ukrainan asevoimien henkilöstön määrä tulisi sopimuksen mukaan rajoittaa 600 000:een. Lisäksi maalta kiellettäisiin liittyminen sotilasliitto Natoon. Rauhansuunnitelman Donbassin alue ja Venäjän laittomasti miehittämä Krim tunnustettaisiin tosiasiallisesti osaksi Venäjää.