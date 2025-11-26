Kreml: Keskustelut sodan lopettamisesta vakavasti otettavia
Nyt keskustellaan tosissaan sodan lopettamisesta, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov arvioi.
Julkaistu 26.11.2025 18:10(Päivitetty 4 minuuttia sitten)
MTV UUTISET – STT
Monet kohdat Yhdysvaltain rauhansuunnitelmassa vaativat Venäjän mukaan vielä lisäneuvotteluja.
Venäjä pitää Ukrainan sodan lopettamiseksi käynnistettyjä keskusteluja vakavasti otettavina, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov venäläiselle tv-kanavalle. Peskov sanoi monien "yrittävän estää" neuvottelut.
Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat vahvistaneet, että Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff vierailee Venäjällä ensi viikolla rauhanneuvotteluihin liittyen.
Witkoffin puolueettomuuden ylle lankesi kuitenkin epäilys, kun uutistoimisto Bloomberg uutisoi Witkoffin ja venäläisvirkamiehen puhelinkeskustelusta.
Siinä Witkoff ohjeisti presidentti Vladimir Putinin ulkopoliittista neuvonantajaa Juri Ushakovia siitä, kuinka Putin voisi voittaa Donald Trumpin puolelleen kehuilla.
Putinin olisi kehuttava Trumpia Gazan-rauhansuunnitelmasta, Witkoff sanoi lokakuussa käydyssä keskustelussa.
– len samaa mieltä, että hän onnittelee (Trumpia). Hän sanoo, että herra Trump on oikea rauhan mies ja muuta sellaista, Ushakov oli todennut puhelussa.
Witkoffin mukaan Trumpille voisi lisäksi kertoa, että Witkoff ja Ushakov ovat puhuneet vastaavanlaisen suunnitelman kehittämisestä Ukrainan ja Venäjän välille.
– skon, Juri, että presidentti (Trump) antaa minulle paljon tilaa ja päätösvaltaa sopimukseen pääsemiseksi, Witkoff oli sanonut puhelun yhteydessä.
Uutistoimisto Reutersin mukaan Ushakov arvosteli puhelinkeskustelun vuotamista julkisuuteen. Ushakovin mukaan kyseessä oli tahallinen yritys häiritä rauhanprosessia.
Valkoisen talon viestintäjohtajan Steven Cheungin mukaan Bloombergin uutisoima puhelu vain todisti sen, että Witkoff puhuu sekä Ukrainan että Venäjän viranomaisten kanssa päivittäin saavuttaakseen rauhan.
Trump taas kuvaili Witkoffin toimintaa aivan tavalliseksi neuvottelutavaksi.
Kreml: Euroopan osallistuminen tarpeetonta
Ushakovin mukaan Venäjälle saapuu Witkoffin mukana muitakin Trumpin hallinnon edustajia. Ushakov sanoi myös, että Venäjä katsoo, että Euroopan osallistuminen neuvotteluihin on "täysin tarpeetonta".
Yhdysvaltain alkuperäisen, Venäjälle myötämielisen 28-kohtaisen rauhansuunnitelman myötä Euroopassa arvosteltiin sitä, että Yhdysvallat ja Venäjä yrittivät päättää Ukrainan kohtalosta Euroopan yli.
Ukraina ja Yhdysvallat työstivät viikonloppuna Genevessä muokkauksia rauhansuunnitelmaan, mutta viimeisimmän version sisältöä ei ole avattu julkisuuteen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina uuden suunnitelman olevan muokattu versio aiemmasta, 28 kohdan rauhansuunnitelmasta.
Venäjä kertoi keskiviikkona nähneensä muokatun suunnitelman. Asiaa kommentoineen Ushakovin mukaan suunnitelma vaatii tarkkaa analysointia eikä Venäjä ollut vielä keskustellut siitä kenenkään kanssa.
Ushakov lisäsi, että muokatussa suunnitelmassa on joitain myönteisiä puolia, mutta monet kohdat vaativat vielä neuvotteluja.
Trump: Se oli vain kartta
Air Force One -virkakoneessaan lehdistölle puhunut Trump kuvaili alkuperäistä 28-kohtaista rauhansuunnitelmaluonnosta alustavaksi konseptiksi.
– Se oli vain kartta. Se ei ollut suunnitelma vaan konsepti, Trump sanoi.
Trump sanoi, että suunnitelmaluonnoksen kohtien määrää olisi neuvottelujen jatkuessa laskettu ainakin 22:een.
Muun muassa Financial Times ja Pol itico kertoivat aiemmin, että Ukraina ja Yhdysvallat olivat työstäneet viikonloppuna uutta, 19-kohtaista rauhansuunnitelmaa.
Trump sanoi tiistaina, että Venäjä olisi myös tehnyt myönnytyksiä neuvotteluissa.
Aiemmin Trump oli vaatinut, että Volodyyr Zelenskyi hyväksyisi alkuperäisen suunnitelman tämän viikon torstaihin mennessä. Tiistaina Trump sanoi kuitenkin lehdistölle, ettei aikarajaa ei ole ja takaraja on sodan päättymisessä.
Zelenskyi: Ukraina hyväksyy periaatteet
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tiistai-iltana pitämässään videopuheessaan, että Ukraina hyväksyy muokatun Yhdysvaltojen rauhansuunnitelman periaatteet.
– Tämän (Genevessä valmistellun) asiakirjan periaatteet voivat kehittyä perusteellisemmiksi sopimuksiksi, Zelenskyi sanoi.
Zelenskyin mukaan paljon riippuu Yhdysvalloista, sillä Venäjä ottaa kaikkein vakavimmin Yhdysvaltojen voiman.
Hän sanoi luottavansa siihen, että Ukrainan aktiivinen yhteistyö Yhdysvaltojen ja presidentti Trumpin kanssa jatkuu.
Sen lisäksi, että Trump kertoi lähettävänsä Witkoffin Moskovaan, hän kertoi Yhdysvaltain maavoimaministerin Dan Driscollin tapaavan ukrainalaisia. Zelenskyin kansliapäällikön Andri Jermakin mukaan Driscollin odotetaan vierailevan Ukrainassa tällä viikolla.
Trump sanoi olevansa itse valmis tapaamaan Putinin ja Zelenskyin vasta sen jälkeen, kun rauhansuunnitelma on saatu aikaan tai se on viimeistelyvaiheessa.