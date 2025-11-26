Monet kohdat Yhdysvaltain rauhansuunnitelmassa vaativat Venäjän mukaan vielä lisäneuvotteluja.

Venäjä pitää Ukrainan sodan lopettamiseksi käynnistettyjä keskusteluja vakavasti otettavina, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov venäläiselle tv-kanavalle. Peskov sanoi monien "yrittävän estää" neuvottelut.

Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat vahvistaneet, että Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff vierailee Venäjällä ensi viikolla rauhanneuvotteluihin liittyen.

Witkoffin puolueettomuuden ylle lankesi kuitenkin epäilys, kun uutistoimisto Bloomberg uutisoi Witkoffin ja venäläisvirkamiehen puhelinkeskustelusta.

Siinä Witkoff ohjeisti presidentti Vladimir Putinin ulkopoliittista neuvonantajaa Juri Ushakovia siitä, kuinka Putin voisi voittaa Donald Trumpin puolelleen kehuilla.

Putinin olisi kehuttava Trumpia Gazan-rauhansuunnitelmasta, Witkoff sanoi lokakuussa käydyssä keskustelussa.

– len samaa mieltä, että hän onnittelee (Trumpia). Hän sanoo, että herra Trump on oikea rauhan mies ja muuta sellaista, Ushakov oli todennut puhelussa.

Witkoffin mukaan Trumpille voisi lisäksi kertoa, että Witkoff ja Ushakov ovat puhuneet vastaavanlaisen suunnitelman kehittämisestä Ukrainan ja Venäjän välille.