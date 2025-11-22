



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Neuvostoliiton perintö kaatamassa Zelenskyin – presidentillä kaksi vaihtoehtoa pysyä vallassa 10:38 Kaatuvatko Ukrainan sotaponnistelut korruptioskandaaleihin? Aihe puhutti myös Viiden jälkeen -ohjelmassa 17. marraskuuta. Julkaistu 40 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Upin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau sanoo, että Neuvostoliiton ajoilta periytynyt rakenteellinen korruptio on Ukrainan taakkana edelleen. Viime viikolla kävi ilmi, että Ukrainassa tutkitaan mittavia korruptioepäilyjä maan energiasektorilla. Ukraina on paininut mittavan korruptio-ongelman kanssa koko itsenäisyytensä ajan. Kansalaisjärjestö Transparency Internationalin korruptiota mittaavalla asteikolla Ukraina on sijalla 105, kun esimerkiksi Suomi on samassa mittauksessa toisena. Energiasektorilla paljastunut korruptiotapaus osuu Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin lähipiiriin. Esimerkiksi Ukrainan oikeusministeri Herman Halushtshenko ja energiaministeri Svitlana Hryntshuk ovat eronneet tehtävistään, ja lisäksi syytteessä ovat Zelenskyin liittolainen, liikemies Timur Minditsh ja Ukrainan entinen varapääministeri Oleksi Tshernyshov. Viranomaiset ovat Kyiv Independent -lehden mukaan tutkineet myös Minditshin väitettyjä yhteyksiä ukrainalaiseen drooneja valmistavaan yhtiöön. Vaikka Ukraina onkin pystynyt puuttumaan korruptioon ja kitkemään sitä vuosien saatossa, se on silti suuri ongelma. – Ei ole mikään salaisuus, että korruptio on Ukrainassa ongelma. Sota on vain pahentanut sitä, koska se luo sille paremmat olosuhteet, kun maassa on hätätilanne, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau ja jatkaa: – Toisaalta on myönnettävä Ukrainan korruption vastaisten instituutioiden ja infrastruktuurin toimivan. Tämä on Euromaidanin saavutus, Nizhnikau sanoo viitaten Ukrainan vuoden 2014 vallankumoukseen.





Neuvostoliiton perintö näkyy

Miten syvällä korruptio sitten on Ukrainan yhteiskunnassa? Nizhnikau palaa ajassa taaksepäin Neuvostoliiton aikaan.

– Korruptio oli Neuvostoliiton järjestelmään sisään rakennettuna, ja se on Ukrainassa perintönä edelleen ja ulottuu yhteiskunnan rakenteissa aika korkealle. Valtio ei olisi niin korruptoitunut, jos yhteiskunta ei olisi sitä suvainnut (Neuvostoliiton aikana).

Vaikka lähtötilanne korruption suhteen on Ukrainassa ollut heikko, eikä nykytilanteessakaan ole varsinaisesti hurraamista, Nizhnikau näkee kuitenkin tilanteen parantuneen kahden viime vuosikymmenen aikana.

– Osa kansalaisista kokee, että korruptiota on mahdoton hyväksyä, ja se tulee esiin keskusteluissa, jotka koskevat tätä tuoreinta tapausta. Se on minusta positiivista.

Nizhnikau tiivistää tilanteen sanoen, että käsitys korruptiosta on Ukrainassa muuttunut, mutta se on silti valtava ongelma.

"Valtoimenaan leviävä syöpä"

Viime viikolla julkisuuteen noussut korruptiotapaus koski energiasektoria. Nizhnikau sanoo, että se on vain jäävuoren huippu. Hän kertoo, että pahin tilanne on sektoreilla, joilla toimii valtion hallinnoimia yrityksiä. Sellaisia löytyy laajalta sektorilta aina viinatehtaista asehankinnoista vastaaviin yrityksiin.

Kun Ukrainassa on sota, vastuu- ja valvontavelvollisuus ovat alhaisella tasolla valtion hallinnoimilla sektoreilla.

– Ja siellä korruptio kukoistaa.

Nizhnikau näkee ongelmana sen, että Ukrainan presidentti Zelenskyi on keskittänyt valtaa ja luottaa vain kahteen tai kolmeen ihmiseen, jotka yrittävät pitää kaikkea silmällä. Asian ratkaisemiseksi Nizhnikau näkee kaksi vaihtoehtoa.

– Joko Zelenskyi myöntää virheet ja sanoo, ettei hänen luomansa hallinto ja toimintatapa pelitä. Hän kuuntelisi kriitikoitaan, jotka sanovat, että hänen pitäisi tehdä asioita eri tavalla ja luottaa puolueettomiin instituutioihin.

– Tai sitten voi tulla vielä syvemmälle iskostunut ajatus, ettei hän voi luottaa kehenkään, ei edes ystäviinsä, ja hänen on kaksinkertaistettava valtansa ja luotettava enemmän turvallisuuspalveluihin. Se voi pahentaa asioita entisestään, mutta ei muuta hallintotapaa.

Nizhnikau lisää, että sen sijaan, että kysyy, mikä on korruptoitunein sektori Ukrainassa, pitäisi kysyä, mikä on puhtain sektori.

– Korruptio on valtoimenaan leviävä syöpä. Kyse ei ole siitä, että se olisi kukoistanut vain Zelenskyin ja sodan aikana. Valtio on toiminut näin yli 30 vuoden ajan, joten sitä on vaikea uudistaa.

Nizhnikaun mukaan ne tekijät, jotka auttoivat Ukrainan valtiota muuttumaan ja puhdistamaan järjestelmää askel askeleelta, ovat kadonneet.

– Sodan vuoksi yhteiskunnallinen paine on paljon pienempi, koska Ukrainassa ei ole voitu pitää vaaleja.

Nizhnikau näkee, että tuoreella korruptiotapauksella on vaikutusta Zelenskyin luotettavuuteen niin Ukrainassa kuin sen ulkopuolellakin.

– Ukrainassa kansalaisten luottamus koko hallintojärjestelmään on, jos ei horjunut, niin saanut ainakin lommoja. Niitä on jossain määrin mahdotonta korjata. Zelenskyille se on valtava isku, koska ihmiset eivät ole tyhmiä.

Vaikutuksia EU-jäsenneuvotteluihin?

Samaan aikaan, kun Ukraina taistelee Venäjää vastaan, se pyrkii Euroopan unionin jäseneksi ja toivoo jäsenneuvotteluiden alkavan mahdollisimman pian. Yhtenä Ukrainan haasteena neuvotteluissa on pidetty juuri korruptiotilannetta. Nizhnikau sanoo tuoreella tapauksella olevan vaikutusta neuvotteluihin.

Hänen mukaansa esimerkiksi Ukrainan EU-jäsenyyttä vastustavat Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Slovakian pääministeri Robert Fico voivat sanoa, että "Katsokaa nyt: mehän sanoimme teille, ettei Ukraina ole valmis EU-jäsenyyteen, joten meillä oli oikeus estää prosessi".

– Ja tämä vahvistaa myös Venäjä-mielisiä voimia kaikkialla Euroopassa ja tekee Ukrainan jäsenyysprosessista vaikeamman.

Nizhnikau näkee, että EU-komission on nyt vaikeampaa ajaa esimerkiksi nopeutettua jäsenyysmenettelyä, koska jäsenyyden vastustajilla on todisteita, ettei Ukraina ole tehnyt läksyjään kunnolla.