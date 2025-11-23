USA:n ja Ukrainan edustajat keskustelevat parhaillaan rauhansopimuksesta Sveitsissä. MTV Uutisten kirjeenvaihtajan mukaan valmista ei odoteta tulevan vielä tänään.

Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion ja Ukrainan neuvotteludelegaation johtajan Andri Jermakin mukaan neuvottelut Yhdysvaltojen rauhanehdotuksesta ovat olleet erittäin tuottoisia ja edenneet hyvin Genevessä.

Jermakin mukaan neuvotteluissa ollaan etenemässä kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Rubio puolestaan kuvaili tapaamista ehkä parhaaksi ja tuottoisammaksi koko prosessin aikana, mutta sanoi, että työtä on edelleen jäljellä.