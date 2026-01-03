Aiemmin kerrottiin, että Yhdysvaltain delegaation on määrä osallistua videoyhteyden välityksellä.
Ukraina isännöi tukijamaidensa kansallisen turvallisuuden edustajien kanssa käytäviä keskusteluja. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan keskusteluihin osallistuu noin 15 maata sekä EU ja Nato.
Edustajat saapuivat Kiovaan aamupäivällä, kertoi Ukrainan neuvottelija Rustem Umjerov keskipäivällä viestipalvelu X:ssä. Suomi osallistuu keskusteluihin.
Aiemmin kerrottiin, että Yhdysvaltain delegaation on määrä osallistua videoyhteyden välityksellä.
Puheessaan uudenvuodenaattona Zelenskyi kertoi, että Yhdysvaltain välittämä rauhansuunnitelma Ukrainaan on "90-prosenttisesti" valmis, mutta aluekysymyksiin liittyy yhä ratkaisemattomia ongelmia.