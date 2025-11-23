Eurooppa on laatinut vastaehdotuksen, joka esitellään tänään sunnuntaina Sveitsissä Genevessä Yhdysvaltojen ja Ukrainan edustajille.
Euroopan johtajien oma rauhanehdotus on vastaus USA:n 28-kohtaiseen suunnitelmaan, joka laadittiin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisessä kokouksessa ja jossa hyväksytään Venäjän keskeiset vaatimukset.
Uutistoimisto Reutersin näkemän asiakirjan mukaan Euroopan vastaehdotuksessa Ukrainan armeijan koko rajoitettaisiin 800 000 sotilaaseen "rauhan aikana" sen sijaan, että sovellettaisiin Yhdysvaltojen suunnitelmassa esitettyä yleistä 600 000 sotilaan rajaa.
Sveitsin Genevessä käytäviin neuvotteluihin valmistellussa asiakirjassa todetaan myös, että neuvottelut aluevaihdoista alkavat nykyiseltä rintamalinjalta.
Ukrainan liittyminen Natoon taas riippuisi jäsenmaiden yksimielisyydestä, jota ei ole olemassa.
Ukraina ei saisi vallata siltä vallattuja alueita takaisin
Ukraina sitoutuisi ehdotuksessa olemaan valtaamatta siltä vallattuja alueita takaisin sotilaallisin keinoin.
Venäjän vaatimuksiin sellaisten alueiden luovuttamisesta Itä-Ukrainassa, joita se ei ole vallannut, ei sen sijaan suostuta.