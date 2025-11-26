Venäjän mukaan rauhansuunnitelman viimeisessä versiossa on jotain hyvääkin.

Vielä on liian aikaista puhua lähitulevaisuudessa tehtävästä rauhansopimuksesta, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Peskovilta kysyttiin, onko rauhansopimus lähellä.

– Odota, on ennenaikaista sanoa niin vielä, hän vastasi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Aiemmin keskiviikkona Venäjän presidentin Vladimir Putinin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ushakov sanoi Venäjän saaneen "viimeiset versiot" rauhansuunnitelmasta.

Peskovin mukaan Venäjä ei ole saanut mitään virallista tietoa Ukrainan ja Yhdysvaltojen välisten neuvotteluiden tuloksista.

Tiedossa ei ole, puhuivatko Ushakov ja Peskov ristiin vai onko kyse mahdollisesti siitä, että Ushakov tarkoitti Yhdysvaltojen laatimaa suunnitelmaa kun taas Peskov saattoi viitata Ukrainan ja Yhdysvaltojen viime viikonlopun neuvottelutulokseen.

Ushakovin mukaan muokatussa rauhansuunnitelmassa Ukrainan sodan päättämiseksi on joitain myönteisiä puolia, mutta monet kohdat vaativat vielä neuvotteluja.

Presidentti Trumpin hallinnon edustajat ennustivat aikaisemmin, että Venäjän presidentti "todennäköisesti saman tien hylkää uuden luonnoksen", jossa näkyy Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvotteluiden tulos, yhdysvaltalaislehti kirjoitti.