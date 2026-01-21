EU-parlamentti on äänestänyt Strasbourgissa täysistunnossa, että jättimäinen Mercosur-kauppasopimus viedään EU-tuomioistuimen käsittelyyn.
Tarkoituksena on pyytää tuomioistuimelta lausunto, jossa arvioidaan sopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa.
Päätös viivästyttää jo useita vuosia neuvoteltua sopimusta merkittävästi ja voisi jopa kaataa sen lopullisen hyväksynnän.
Asian vieminen tuomioistuimeen hyväksyttiin parlamentissa äänin 334–324.
11 äänesti tyhjää.
Tästä sopimuksessa on kyse
Mercosur-kauppasopimus on EU:n ja Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen merkittävä kauppasopimus, joka allekirjoitettiin vasta viime viikonloppuna Paraguayssa.
Sopimus loisi yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen. Se on herättänyt laajaa vastustusta eri puolilla Eurooppaa, ja esimerkiksi Ranska on vastustanut sopimusta voimakkaasti.
Sopimuksen kannattajat pitävät sitä merkittävänä mahdollisuutena eurooppalaiselle teollisuudelle ja keinona vahvistaa EU:n riippumattomuutta samaan aikaan, kun suhteet Yhdysvaltoihin ovat kärsineet.
Se on kuitenkin herättänyt suuttumusta eurooppalaisten viljelijöiden keskuudessa, jotka pelkäävät, että Etelä-Amerikasta saapuvat edullisemmat maataloustuotteet uhkaavat heidän toimeentuloaan.