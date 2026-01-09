EU-maiden enemmistö hyväksyi perjantaina kauppasopimuksen Etelä-Amerikan talousmahtien kanssa. Tuloksena syntyy noin 700 miljoonan kuluttajan vapaakauppa-alue, joka avaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

EU:n ja Etelä-Amerikan suurimpien talouksien kanssa valmisteltu vapaakauppasopimus näyttää vihdoinkin etenevän. Niin sanottuihin Mercosur-maihin kuuluvat Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay, jotka ovat tähän mennessä suojanneet kotimarkkinoitaan korkeilla tulleilla.

EU on neuvotellut Mercosur-maiden kanssa jo 25 vuoden ajan. Tänään enemmistö EU-maista asettui kannattamaan sopimusta, joka luo noin 700 miljoonan kuluttajan vapaakauppa-alueen.

Johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) toteaa, että olisi ollut jo kiusallista, jos sopimusta ei oltaisi saatu aikaan.

– Jos tätä sopimusta ei olisi nyt syntynyt, EU:n painoarvo neuvottelupöydissä olisi ehkä vähentynyt. Kuka haluaisi tehdä EU:n kanssa sopimuksen, jos 25 vuoden väännön jälkeen tällaista sopimusta ei saada aikaiseksi, Vuori sanoo.

Vuori näkee sopimuksen tärkeänä sekä EU:n että Suomen talouden kannalta. Kun Kiina ja Yhdysvallat haastavat Eurooppaa taloudellisesti, on luonnollista syventää yhteistyötä Latinalaisen Amerikan suuntaan.