Suomi avasi Texasin osavaltiossa Houstonin miljoonakaupungissa pääkonsulaatin jo heinäkuussa, mutta sen uudet tilat avataan virallisesti tänään. MTV seuraa avajaisia paikan päällä.

Pääkonsulaatti tukee erityisesti suomalaisyrityksiä niiden markkinoille pääsyssä ja tämä on päällimmäinen syy, miksi Suomi panee rahaa uuteen pääkonsulaattiin.

Suomella on entuudestaan kolme edustustoa Yhdysvalloissa: suurlähetystö pääkaupunki Washingtonissa sekä pääkonsulaatit New Yorkissa ja Los Angelesissa.

Viime aikoina julkisen talouden säästöpaineet ovat aiheuttaneet sen, että Suomi sulkee lähetystöjä ainakin Pakistanissa, Myanmarissa ja Afganistanissa. Marraskuussa kerrottiin, että näiden maiden lähetystöjen lakkautuspäätösten taustalla ovat säästöt sekä se, ettei näissä maissa ole suuria kaupallisia mahdollisuuksia.

Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa sen sijaan on mahdollisuuksia tehdä rahaa. Texasin talous on kasvussa ja erityisesti teknologia-, puolustus- ja energia-alan yrityksillä voi olla paljon mahdollisuuksia osavaltion markkinoilla. Texasissa on lisäksi pienet verot moneen muuhun valtioon verrattuna.

Pääkonsulaatti auttaa myös alueella apua tarvitsevia suomalaisia, jos nämä tarvitsevat konsulipalveluja esimerkiksi passiin liittyen.

Pääkonsulaatin aktiivinen työ liittyy kuitenkin yritysten verkostoitumiseen paikallisten yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi se vahvistaa Suomen maakuvan näkyvyyttä.