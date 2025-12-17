Kansalaisaloitteessa ehdotetaan mekanismia, jolla turvattaisiin kaikille EU-kansalaisille aborttioikeus myös muualla kuin omassa asuinmaassa.
Euroopan parlamentti on äänestyksessä päätynyt tukemaan eurooppalaista aborttioikeutta koskevaa My Voice My Choice -kansalaisaloitetta.
Parlamentti asettui aloitteen taakse äänin 358-202.
Aloitteessa ehdotetaan taloudellista mekanismia, jolla turvattaisiin kaikille EU-maiden kansalaisille oikeus aborttiin myös silloin, kun se ei ole mahdollista omassa asuinmaassa.
Parlamentti toteaa, ettei kaikilla naisilla ole Euroopassa edelleenkään mahdollisuutta turvalliseen ja lailliseen aborttiin.