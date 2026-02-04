Suomalaiset ovat muita EU-kansalaisia huolestuneempia turvallisuudesta, kuten käynnissä olevista konflikteista.
Euroopan parlamentin Eurobarometri-kyselyssä lähes 80 prosenttia suomalaisista sanoi olevansa huolissaan turvallisuudesta. Kaikista EU-kansalaisista näin kertoi vain hieman yli 70 prosenttia.
Lisäksi suomalaiset halusivat muita hanakammin lisää EU-resursseja kansainvälisten uhkien torjuntaan.
Lähes 90 prosenttia suomalaisvastaajista oli lisäresurssien kannalla, kun EU-kansalaisista näin ajatteli reilut 70 prosenttia vastaajista.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi kaikista EU-maista yhteensä reilut 26 000 ihmistä marraskuussa.