EU-parlamentti on hyväksynyt uusia tiukennuksia unionin maahanmuuttopolitiikkaan.
EU-parlamentti siunasi tänään tiistaina muun muassa esityksen, jonka on tarkoitus sallia palautuskeskusten käyttöönotto EU:n ulkopuolella.
Jäsenmaat voisivat lähettää unionissa luvatta oleskelevia ihmisiä turvallisiksi määriteltyihin kolmansiin maihin. EU-maiden sisäministerit sopivat esityksistä joulukuussa.
Jäsenmaista Italia on edennyt asiassa pisimmälle ja jo vuonna 2024 perustanut keskuksia Albaniaan. Ne ovat kuitenkin jääneet pääosin tyhjilleen, koska Italian oikeuslaitos on pitänyt niitä perustuslain vastaisina.
Parlamentti hyväksyi myös turvallisten maiden listan luomisen. Listan avulla EU-maat voivat nopeuttaa turvapaikkahakemusten ja palautuspäätösten käsittelyä.
Listalle on kirjattu muun muassa Kosovo, Bangladesh, Kolumbia, Egypti, Intia, Marokko ja Tunisia.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat paheksuneet uusia tiukennuksia.