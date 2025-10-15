Suomen kasvihuonepäästöt vähenevät edelleen energiahuollon vähennysten ansiosta, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan päästöennusteessa.
Suurimmat päästölähteet ovat Etlan mukaan nyt liikenne ja maatalous.
Ennuste arvioi, että Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät lähivuosina keskimäärin liki neljä prosenttia vuodessa.
Merkittävin osuus pudotuksesta tulee energiahuollosta, joka on voimallisesti vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Tilalle on noussut tuuli- ja ydinvoimaa. Aiemmin energiahuolto on ollut Suomen suurin päästöjen tuottaja.
– Energiahuollon päästöjen aleneminen jatkuu ennusteemme mukaan tulevina vuosina ja liikenteenkin päästöt laskevat päästökaupan laajenemisen myötä suuremmassa määrin viimeistään 2030-luvulla, toteaa ennusteen laatinut vanhempi tutkija Ville Kaitila Etlan tiedotteessa.
Myönteisestä kehityksestä huolimatta Suomen hiilineutraaliustavoite karkaa yhä kauemmas.
Vaikka muilla sektoreilla päästöt vähenevät, maankäyttösektorin päästöt jatkavat kasvamistaan. Tähän ei näytä Kaitilan mukaan olevan tulossa muutosta lähivuosina.
Maanviljely on nyt Etlan mukaan Suomessa suurin päästölähde liikenteen ohessa.Tomi Natri/All Over Press
Lue myös: Peltojen hiilinielua voidaan kasvattaa yksinkertaisella keinolla
Kun hiilinielu muuttui päästölähteeksi
Maankäyttösektorin muuttuminen hiilinielusta päästölähteeksi selittyy Etlan mukaan pitkälti hakkuiden kasvulla. Erityisesti raakapuun käyttö energiahuollossa on lisääntynyt.
Toisaalta ilmaston lämpeneminen lisää itsessään maaperän päästöjä, eikä Suomi voi itse siihen vaikuttaa. Tämä tulisi Kaitilan mukaan myös huomioida päästöjen tilastoinnissa.
– Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat kymmenessä vuodessa vähentyneet hienosti kolmanneksella. Mutta kun maankäyttösektori otetaan huomioon, kokonaispäästöt ovat päinvastoin kasvaneet ja etäännymme asetetusta hiilineutraaliustavoitteesta. Tähän kiteytyy tilanteen mahdottomuus, Kaitila lisää.
Hänen mukaansa maankäyttösektorikin olisi ehkä hyvä saada jonkinlaisen päästökaupan piiriin nielujen vahvistamiseksi.
Maankäyttösektorin hiilinielujen tulisi laskennallisesti vahvistua 3,6 miljoonaa tonnia vuodessa, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteensa.
Etla kuitenkin ennustaa, että tämän sektorin päästöt jatkavat yhä kasvuaan. Esimerkiksi kuluvan vuoden tammi-elokuussa hakkuut kasvoivat viisi prosenttia vuodentakaisesta.
Tänään keskiviikkona julkaistu päästöennuste perustuu Etlan uusimpaan toimialojen tuotantoennusteeseen, minkä lisäksi se huomioi tuotannon päästöintensiivisyyden kehityksen sekä arviot sen tulevasta kehityksestä.
Toimialakohtaisen ennusteensa Etla julkaisee 5. marraskuuta.