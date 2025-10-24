



Suomen talvet voivat kylmetä hurjasti – ei todellakaan paluu "vanhoihin kunnon aikoihin" 10:23 Katso koko haastattelu: Merivirran muutokset saattavat kylmentää Suomen talvet, mutta mitä se tarkoittaa? Julkaistu 35 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Suomen talvet saattavat yllättäen kylmetä tulevaisuudessa, jos Atlantin lämpöä kierrättävä merivirta pysähtyy. Se ei kuitenkaan tarkoita paluuta "vanhoihin kunnon talviin", korostavat asiantuntijat. Ilmaston lämpeneminen maailmanlaajuisesti on tosiasia ja tulee jatkumaan vuosikymmeniä, mutta sillä voi olla myös yllättävä kääntöpuoli, kertoo Ilmatieteen laitoksen vanhempi erikoistutkija Joonas Merikanto. Taustalla ovat ilmastonmuutoksen Atlantin merivirtaan (AMOC) aiheuttamat häiriöt, jotka saattavat kylmentää Suomen talvia. Nature Communications -tiedelehdessä julkaistu tuore tutkimus ennustaa, että 50 prosentin todennäköisyydellä Atlantin syvän meren virtaus hidastuu 40–60 vuodessa niin, että Suomen keskilämpötila putoaa kylmemmäksi kuin nykyinen keskilämpötila Utsjoella on. – Kun ilmasto lämpenee hirveällä vauhdilla, sen tasapaino alkaa järkkyä, ja sitä kautta yllättäviä ja nopeitakin muutoksia saattaa olla tulevaisuudessa odotettavissa, Merikanto kertoo Huomenta Suomen haastattelussa. – Muutoksia kutsutaan keikahduspisteiksi, ja Atlantin merivirran häiriintyminen voi olla yksi sellainen. Atlantin syvän meren kiertoliike (AMOC) on tähän asti tuonut lämpöä Pohjois-Eurooppaan, mutta tulevaisuudessa ei siis näin välttämättä olekaan. AMOC:n hidastumisen tai pysähtymisen suurimpia vaikutuksia Suomessa olisivat paitsi jopa 20 astetta nykyistä kylmemmät talvet, myös muun muassa sateiden väheneminen, lumipeitekauden pidentyminen ja Atlantin jääpeitteen merkittävä lisääntyminen talvisin.





Itämeri taas kokisi pidempiä jääpeitteisiä aikoja, ja maaliskuussa jääpeite ulottuisi Itämeren eteläosaan. Pohjois-Atlantti peittyisi talvisin merijäähän Brittien saarten eteläosaa myöten.

Palaavatko kunnon pakkastalvet?

Operaatio Arktiksen strateginen asiantuntija Liina Huttunen korostaa sitä, että mahdollinen muutos ei tarkoittaisi Suomessa sitä, että palattaisiin entisiin "vanhoihin kunnon talviin", vaan muutos olisi hyvin odottamaton.

– Ympäristö olisi todella arvaamaton, ja esimerkiksi meidän ruokajärjestelmämme vaarantuisi, kun viljelymahdollisuudet menisivät uusiksi, Huttunen.

Myös kilpailu ruuantuotannon resursseista, eli sopivasta maaperästä, vedestä ja energiasta, kiristyisi.

Pohjois-Euroopan ankarat talvet lisäisivät energiankulutusta ja hintavaihteluita ja pahimmillaan synnyttäisivät sähköpulaa, mikä taas voisi kasvattaa fossiilisten polttoaineiden kysyntää. Tällöin myös päästötavoitteissa onnistuminen vaikeutuisi.

Myöskään rakennuksia teitä ja muuta infrastruktuuria ei ole suunniteltu 40–50 asteen pakkasiin.

Kumoavatko trendit toisensa?

Jos ilmasto toisaalta lämpenisi ja toisaalta kylmenisi, voisivatko ne kumota toisensa?

Merikannon mukaan tällaisesta on turha haaveilla.

– Muutoksen viilentävä vaikutus kohdistuisi lähinnä Pohjois-Atlanttiin, Skandinaviaan ja Eurooppaan laajemminkin, kun taas muualla lämpeneminen voisi olla paljonkin voimakkaampaa. Se voisi aiheuttaa entistä suurempia muutoksia Aasian monsuuneihin, nostaa merenpintaa tai sulattaa Antarktiksen jäätikköä entistä nopeammin.

– Ja jos Suomessa nämä kaksi häiriötä voisivatkin jossain kuvassa kumota toisensa, ei se mikään kiva tulevaisuus ole, että me olemme hyvin epävakaassa tilassa.

Kiire toimia

Tuoreen raportin mukaan päästöt pitäisi saada puolittumaan jo neljän vuoden aikana, jotta ei-toivottu kehitys saataisiin pysäytetyksi.

– Voi olla, että Atlantin kiertoliikkeen keikahduspiste ylitetään jo alle kahden asteen keskilämpötilannousun paikkeilla. Se voisi tapahtua jo vuoteen 2100 mennessä. Siitä käynnistyvä prosessi voi kuitenkin olla paljon pidempi. Se voi myös tulla sykäyksittäin ja pitkällä aikavälillä, Huttunen selvittää.

Keinot ovat toisaalta samat, taistellaan sitten kylmenemistä tai lämpenemistä vastaan.

– Olisi tosi tärkeää, että saisimme päästöt kuriin ja hiilinielut kukoistamaan – eli metsät pitäisi suojella ja tukea sellaista teknologiaa, jolla voitaisiin poistaa hiiltä ilmakehästä kestävästi, Huttunen sanoo.

Merikannon mukaan vielä ei ole liian myöhäistä vaikuttaa.

– Mutta mitä pidemmälle lämpenemisessä mennään, sitä todennäköisemmiksi keikahduspisteet tulevat. Jotkin keikahduspisteet ovat jo täällä. Esimerkiksi merien koralliriutat on aika pitkälti tuomittu kuolemaan, ja se vaikuttaa koko merien ekosysteemiin – ja mitkä ovatkaan sen seurannaisvaikutukset ihmisiin ja muuhun järjestelmään? Merikanto kysyy.

