Suomen talvet saattavat yllättäen kylmetä tulevaisuudessa, jos Atlantin lämpöä kierrättävä merivirta pysähtyy. Se ei kuitenkaan tarkoita paluuta "vanhoihin kunnon talviin", korostavat asiantuntijat.
Ilmaston lämpeneminen maailmanlaajuisesti on tosiasia ja tulee jatkumaan vuosikymmeniä, mutta sillä voi olla myös yllättävä kääntöpuoli, kertoo Ilmatieteen laitoksen vanhempi erikoistutkija Joonas Merikanto.
Taustalla ovat ilmastonmuutoksen Atlantin merivirtaan (AMOC) aiheuttamat häiriöt, jotka saattavat kylmentää Suomen talvia.
Nature Communications -tiedelehdessä julkaistu tuore tutkimus ennustaa, että 50 prosentin todennäköisyydellä Atlantin syvän meren virtaus hidastuu 40–60 vuodessa niin, että Suomen keskilämpötila putoaa kylmemmäksi kuin nykyinen keskilämpötila Utsjoella on.
– Kun ilmasto lämpenee hirveällä vauhdilla, sen tasapaino alkaa järkkyä, ja sitä kautta yllättäviä ja nopeitakin muutoksia saattaa olla tulevaisuudessa odotettavissa, Merikanto kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.
– Muutoksia kutsutaan keikahduspisteiksi, ja Atlantin merivirran häiriintyminen voi olla yksi sellainen.
Atlantin syvän meren kiertoliike (AMOC) on tähän asti tuonut lämpöä Pohjois-Eurooppaan, mutta tulevaisuudessa ei siis näin välttämättä olekaan.
AMOC:n hidastumisen tai pysähtymisen suurimpia vaikutuksia Suomessa olisivat paitsi jopa 20 astetta nykyistä kylmemmät talvet, myös muun muassa sateiden väheneminen, lumipeitekauden pidentyminen ja Atlantin jääpeitteen merkittävä lisääntyminen talvisin.