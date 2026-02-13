Stora Enso on hakenut säästöjä toiminnastaan ja pystynyt sitä kautta varmistamaan kannattavan liiketoiminnan aikana, jolloin niin kartongin kuin sellun kysyntä tai hintataso ovat heikentyneet.

– Meillä kului puun ostamiseen viime vuonna noin 900 miljoonaa euroa enemmän verrattuna aikaan ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tuonti Venäjältä lopetettiin, toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo.

Suomen metsäteollisuus on joutunut kärvistelemään viime vuoden korkeiden raaka-ainekustannusten kanssa, kun Venäjältä ei enää tuoda puuta.

Stora Ensolla kului viime vuonna 900 miljoonaa euroa enemmän puuostoksiin verrattuna aikaan, jolloin Ukrainan sotaa ei käyty.

Kauppalehden haastattelussa

, että Suomesta joudutaan sulkemaan sellutehdas puun korkean hinnan ja saatavuusongelman takia.

Puun saatavuutta voi uhata paine vähentää hakkuita, jotta Suomen hiilinielut vahvistuisivat. Ilmasto- ja luontopaneelit pitävät nykyistä noin 73 miljoonan kuution hakkumäärää liian korkeana.

– Hakkuiden rajoittaminen kuulostaa kapeakatseiselta ja puutteelliselta. Ekologian ja ekonomian pitää toimia yhdessä. Täytyy muistaa ilmastonmuutoksen aiheuttaja on fossiiliset päästöt. Niitä pitää vähentää, hän sanoo.