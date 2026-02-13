Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström sanoo Uutisextrassa yhtiön sopeutuneen kohonneisiin puukustannuksiin. Myös hiilinielujen kestävyys on hänen mielestään ratkaistavissa.
Suomen metsäteollisuus on joutunut kärvistelemään viime vuoden korkeiden raaka-ainekustannusten kanssa, kun Venäjältä ei enää tuoda puuta.
Suomesta, Ruotsista ja Baltiasta on ollut kallista täyttää Venäjän tuonnin jättämä aukko.
Ainakin Stora Ensolla kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi
– Meillä kului puun ostamiseen viime vuonna noin 900 miljoonaa euroa enemmän verrattuna aikaan ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tuonti Venäjältä lopetettiin, toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo.
Stora Enso on hakenut säästöjä toiminnastaan ja pystynyt sitä kautta varmistamaan kannattavan liiketoiminnan aikana, jolloin niin kartongin kuin sellun kysyntä tai hintataso ovat heikentyneet.
Stora Enso teki viime vuonna 528 miljoonan euron tuloksen, mikä oli 70 miljoonaa euroa heikommin kuin edellisvuonna.
Ei tehdasta kiinni
Talousvaikuttaja ja UPM Kymmene Oyj:n entinen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos pohti viime viikolla