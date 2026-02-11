Ilmastopaneelin ja Luontopaneelin mukaan hakkuita pitäisi rajoittaa Suomessa aiempaa enemmän ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamiseksi. Näkemys perustuu paneelien tuoreeseen raporttiin .

Seppälän mukaan ilman näitä toimia Suomi ei pääse omiin eikä EU:n luonto- ja ilmastotavoitteisiin, ja sillä on hintansa.