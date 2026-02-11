Tuore raportti vaatii hakkuiden vähentämistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Metsäteollisuuden mukaan se olisi raju isku alalle ja kapeakatseista politiikkaa. Katso koko Asian ytimessä jakso tästä.
MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Paula Lehtomäki ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä esittivät näkemyksensä metsien hakkuiden määrästä Suomessa.
Ilmastopaneelin ja Luontopaneelin mukaan hakkuita pitäisi rajoittaa Suomessa aiempaa enemmän ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamiseksi. Näkemys perustuu paneelien tuoreeseen raporttiin.
Viime vuosina metsää on hakattu keskimäärin noin 73 miljoonaa kuutiota vuodessa. Vähennystarve olisi 13 miljoonaa kuutiota, jotta kaikkiin ilmasto- ja luontotavoitteisiin päästäisiin, raportti väittää.
– Käytännössä hakkuiden määrä pitäisi vähentää sille tasolle, missä se oli 2010-luvun alkupuolella, Seppälä avaa.