Lentoliikenteessä siirrytään vähitellen fossiilisesta kerosiinista uusiutuviin polttoaineisiin. Tamperelainen startup Liquid Sun on alan edelläkävijä valmistustekniikan kehittämisessä. Raaka-ainetta syntyy jo Espoossa sijaitsevassa koelaitoksessa.
Kahdessa merikontissa Espoossa kehitetään ratkaisua kohti päästötöntä lentoliikennettä. Pilottilaitoksessa hiilidioksidista ja uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä valmistetaan synteettisen lentopolttoaineen raaka-ainetta.
– Lähtöaineet ovat vesi ja hiilidioksidi. Kun puhutaan kestävistä polttoaineista, hiilidioksidille on kestävyysvaatimuksia eli puhutaan biogeenisestä hiilidioksidista, joka on peräisin esimerkiksi sellu- ja metsäteollisuudesta, ei fossiilisesta hiilidioksidista. Kolmantena lähtöaineena on sähkö, luettelee Liquid Sun -startup-yrityksen toimitusjohtaja Pasi Keinänen synteettisen lentopolttoaineen raaka-aineita.
Yritys on kehittänyt kestävän lentopolttoaineen valmistusprosessia.
– Koko prosessi ei ole meidän omaa keksintöämme, mutta meillä on paljon teknologiaa, mitä tulee hiilidioksidin käsittelyyn, joka on ehkä tärkein osa tästä prosessista. Ihan tätä vastaavia laitoksia ei Euroopassa ole, sanoo Keinänen.
Uusiutuvien lentopolttoaineiden sekoitusvelvoite kasvaa vähitellen.MTV Grafiikka
Synteettinen lentopolttoaine herättää suurta kiinnostusta, vaikka valmistusmenetelmä on vasta testausvaiheessa.
– Asiakkaita riittää. Vaikka emme ole vielä päässeet valmistukseen kiinni, niin meitä lähestytään jo. Öljy-yhtiöt ja lentoyhtiöt ovat kovasti ottaneet yhteyttä, toteaa Keinänen.
EU-velvoitteen mukaan uusiutuvan lentopolttoaineen määrää pitää lisätä asteittain lentoliikenteessä. Tänä vuonna sekoitusvelvoite on kaksi prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä jo 70 prosenttia. Synteettisille polttoaineille on oma erillinen tavoite näiden tavoitteiden sisällä.
Finnair aikoo ylittää tavoitteet
Finnair aikoo käyttää uusiutuvia lentopolttoaineita velvoitteita enemmän.
– Tullaan käyttämään polttoainetta enemmän kuin mandaatit vaativat ja siihen tarvitsemme asiakkaiden osallistumista. Tähän mennessä vuoden aikana 70 000 asiakasta on vapaaehtoisesti osallistunut uusiutuvan polttoaineen hankintaan, iloitsee Finnairin vastuullisuusjohtaja Riku Aho.
Synteettisten lentopolttoaineiden kysyntä saattaa jatkossa ylittää tarjonnan.
– 2030 jälkeen tilanne voi muuttua ja tarvitaan uusia tuotantopolkuja, uusia teknologioita, jotta uusiutuva polttoaine riittää, arvioi Aho.
– Puhutaan 600 kilotonnin vuotuisesta tarpeesta, joka tulee moninkertaistumaan seuraavien vuosikymmenien aikana. Eurooppa joutuu todennäköisesti jopa tuomaan osan tästä polttoaineesta Euroopan ulkopuolelta eli siinä mielessä kilpailutilanne on aika edullinen meille, uskoo Keinänen.
Suomessa on hyvät edellytykset synteettisen lentopolttoaineen tuotannolle.
– Meillä on uusiutuvaa sähköä, vahva kantaverkko, biogeenistä hiilidioksidia saatavilla, teknologista osaamista, valtion tahtotila, että uusiutuvaa energiaa käytetään. Tämä on Suomen kansantalouden kasvulle erinomainen mahdollisuus, huomauttaa Aho.
– Suomi on hyvin edullinen paikka tuottaa näitä ja ulkomaiset toimijat pyörivät täällä aika aktiivisesti, vahvistaa Keinänen.
Suunnitelmat tuotannon laajentamiseksi ovat jo pitkällä.
– Seuraava vaihe on esikaupallinen tuotantolaitos kooltaan noin 200 tonnia vuodessa. Se on vielä hyvin pientä, mutta sen jälkeen ja tällä hetkellä jo tehdään erilaisia tonttivarauksia ja suunnitelmia 5-20 kilotonnin tuotantolaitoksesta, paljastaa Keinänen.