Lentoliikenteessä siirrytään vähitellen fossiilisesta kerosiinista uusiutuviin polttoaineisiin. Tamperelainen startup Liquid Sun on alan edelläkävijä valmistustekniikan kehittämisessä. Raaka-ainetta syntyy jo Espoossa sijaitsevassa koelaitoksessa.

Kahdessa merikontissa Espoossa kehitetään ratkaisua kohti päästötöntä lentoliikennettä. Pilottilaitoksessa hiilidioksidista ja uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä valmistetaan synteettisen lentopolttoaineen raaka-ainetta.

– Lähtöaineet ovat vesi ja hiilidioksidi. Kun puhutaan kestävistä polttoaineista, hiilidioksidille on kestävyysvaatimuksia eli puhutaan biogeenisestä hiilidioksidista, joka on peräisin esimerkiksi sellu- ja metsäteollisuudesta, ei fossiilisesta hiilidioksidista. Kolmantena lähtöaineena on sähkö, luettelee Liquid Sun -startup-yrityksen toimitusjohtaja Pasi Keinänen synteettisen lentopolttoaineen raaka-aineita.

Yritys on kehittänyt kestävän lentopolttoaineen valmistusprosessia.

– Koko prosessi ei ole meidän omaa keksintöämme, mutta meillä on paljon teknologiaa, mitä tulee hiilidioksidin käsittelyyn, joka on ehkä tärkein osa tästä prosessista. Ihan tätä vastaavia laitoksia ei Euroopassa ole, sanoo Keinänen.