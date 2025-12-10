Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston neuvottelijat pääsivät tiistai-iltana alustavaan yhteisymmärrykseen EU:n ilmastolain muutoksista.
EU:n ilmastolain tavoitteena on ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Matkalla kohti tavoitetta EU:n on määrä asettaa sitovaksi välitavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Vertailukohtana pidetään vuoden 1990 tasoa.
Lisäksi vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä on määrä vähentää vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
Lue myös: Eurooppa lämpenee nopeimmin maailmassa, vuosi 2024 mittaushistorian kuumin
EU:n päästökauppajärjestelmän toisen osan käyttöönottoa ollaan lykkäämässä vuodesta 2027 vuoteen 2028. Toinen osa kattaa rakennuksista ja tieliikenteestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.
EU-komission on määrä arvioida edistymistä joka toinen vuosi uusimman tieteellisen tiedon, teknologisen kehityksen ja EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn perusteella.