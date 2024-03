Esapekka Lapin mitta on täynnä

– Lähinnä tämä oli alamäkeä. Ainoa positiivinen asia oli vauhti. Auto on suorituskykyinen, mutta luotettavuuden suhteen ongelma on sama kuin ennenkin ellei jopa pahempi, Lappi tuskasteli MTV Urheilulle.

– Olen yrittänyt kysyä mekaanikoilta ja insinööreiltä, että voisinko tehdä jotain toisin. He kuitenkin ovat sanoneet, että ei voi, vaan että kyseessä on vain huono tuuri.

– Ehkä ajoitus on sitten väärä ja tulee jotain kuormaa. Sitä on ainakin mietitty. Toisaalta taas minulla ei ole ikinä ollut mitään tuollaisia ongelmia jonkun muun auton kanssa, Lappi ihmetteli.

– Toki tämä on legendaarinen ja erityinen kisa, mutta jokin raja on olemassa, että kuinka paljon negatiivista voi sietää. Minun rajani on täynnä. Ongelmia on ollut aivan liikaa.