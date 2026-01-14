Esapekka Lapilla riittää ajohommia ensi kaudella.

Lappi puolustaa tällä kaudella Suomen mestaruuttaan ajamalla täyden kauden SM-sarjassa ja sen päälle pieksämäkeläinen ajaa myös valikoituja MM-ralleja Hyundailla.

Lapin paluu MM-sarjaan yhden välikauden jälkeen oli monelle todella suuri yllätys. Olihan Lappi tehnyt kohtuullisen selväksi, ettei häntä kiinnosta enää kiertää maailmaa ja olla poissa perheensä luota.

MM-sarjaan palaaminen alkoi kuitenkin pikkuhiljaa houkutella taas kokenutta rallimiestä, kun hän sai syksyllä puhelun itseltään Cyril Abiteboulilta, Hyundain tallipäälliköltä. Innostus ei kuitenkaan syttynyt heti.

– Ei se fiilis sen puhelun jälkeen ollut ihan niin innostunut kuin se olisi varmasti monella muulla ollut, Lappi myöntää suoraan.

Lopulta Lappi kuitenkin suostui, mutta SM-sarja on silti hänen niin sanottu pääsarja tällä kaudella. MM-sarjan ohjelma on rakennettu SM-sarjan ympärille, eikä päinvastoin.

– Se on rakennettu nyt niin, että ne kisat eivät voi mennä päällekkäin, eikä tule nyt pitkiä taukoja ajamisesta, Lappi kertoo.

– SM-sarja tukee tietyllä tavalla sitä MM-sarjaa ja molemmat tukevat jossain määrin toisiaan, Lappi sanoo.

Lapin mukaan järjestelylle on ihan selvä syy.

– SM-sarjan kuvio oli sovittu jo ennen kuin mukaan tuli tämä MM-sarjan kuvio. Siksi se SM-sarja on prioriteettina ykkönen, Lappi kertoo.

Lapin tämän kauden urakka alkaa jo lauantaina Mikkelin SM-rallista. Siitä hän odottaa kohtuullisen vaikeaa kisaa.

– Mikkeli voi olla tosi vaikea, kun ei ole minkäänlaista tienpohjaa, eikä tiet ole jäässä. Siinä on se irtolumi päällä ja me mennään ensimmäisenä autona. Ja nyt kun rengassääntö muuttui, että on lyhyt nasta, niin aura-auton rooli voi olla todella haastava, Lappi ennakoi.

Mutta paineita Lappi ei asiasta suostu ottamaan. Koko SM-sarjan ajamisessa on ollut hänelle pääpointtina vain ajamisesta nauttiminen. Tulokset tulevat perässä, jos ovat tullakseen.

– Mikkeli voi mennä ihan miten vain. Sieltä voi tulla takaa porukkaa kovempaa hyviltä lähtöpaikoilta, mutta ei sille voi mitään. Sitten meillä on taas Tunturiin hyvä lähtöpaikka, Lappi linjaa.

Mikkelin SM-ralli ajetaan 17. tammikuuta.