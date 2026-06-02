Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen viides maailmanmestaruus synnytti yhteyden ylisukupolviseen jatkumoon, filosofi arvioi. Katso koko syväluotaava keskustelu yltä.
Filosofi Esa Saarinen käyttää jääkiekkoa vertauskuvana monissa filosofisissa teemoissa luennoillaan.
– Jääkiekon kiehtovuus filosofisena teemana elämää laajemmin, rakenteellisesti havainnollistavana teemana ja ilmiökenttänä on mahtava, Saarinen naurahtaa MTV Uutiset Livessä.
Filosofi avasi keskustelussa maailmanmestaruuden filosofiaa Suomen miesten jääkiekkojoukkueen viidennen kullan myötä.
Mihin suomalainen sisäänpäinkääntyvyys häviää, kun mestaruushurmos iskee?
Saarinen kuvailee, että hurmostilassa muut yksilöt voivat tuntua "enemmän omalta itseltään" ja silloin vierastus puolituntematonta kohtaan voikin hävitä.
– Se on valtavan arvokasta, jos mietitään yhteiskuntaa kaiken kaikkiaan. Jos pystymme kokemaan syvempää yhteyttä toisiimme, kaikki hyötyvät siitä.
Lue myös: Nella lähti torille vasten tahtoaan – haastattelusta tuli välitön meemi: "En edes tiennyt, ketä vastaan Suomi pelaa"
Ylisukupolvinen yhteys
Lisäksi kyse on Saarisen mukaan pidemmästä ketjusta.
– Siinä syntyy myös yhteys siihen pidempään jatkumoon ylisukupolvisesti, mikä meillä suomalaisilla on ollut urheilun kautta, kun olemme sen kautta pitkälti esittäytyneet maailmalle.