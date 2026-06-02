Leijonat-ääni Jani Alkio viihdytti hotellin henkilökuntaa MM-kisoissa: “Tiedä sitten olivatko vain kohteliaita”

Näin Jani Alkio tulkitsi Konsta Heleniuksen iskemän kultaisen jatkoerämaalin

Julkaistu 02.06.2026 17:09

Jaakko Servo jaakko.servo@mtv.fi

Ensimmäistä kertaa Leijonien MM-selostajana toimineen Jani Alkion, 49, takki oli kisojen päätyttyä tyhjä. Kultajuhlien sijaan Leijonaselostaja löysi itsensä kotisohvalta. Selostaja Antero Mertaranta aloitti koko kansan leijonaäänenä vuonna 1995 Tukholman kisoissa, joiden päätteeksi Suomi pääsi juhlimaan ensimmäistä MM-kultaansa. Mertaranta selosti Suomen MM-ottelut aina viime kevääseen saakka, kunnes Alkio jatkoi tänä keväänä työtä Leijonien MM-kisapelien parissa. Ensi viikolla 50 vuotta täyttävä Alkio toisti “anteromertarannat”, kun myös hän selosti ensimmäisissä MM-kisoissaan Suomen MM-kultaan. Leijonat juhli maailmanmestaruutta voitettuaan finaalissa Sveitsin 1–0. – Onhan se omalla tavallaan aika hämmentävää, että tällainen yhteensattuma. Voisiko sitten sanoa, että historia toisti itseään. Oli aikamoinen startti tälle kunniatehtävälle, Alkio sanoo. Mertaranta toimi Leijona-äänenä 31 vuoden ajan. Tuore Leijona-selostaja ei usko pystyvänsä yhtä pitkään uraan. – Tuntuu, että minulla ei kyllä ihan riitä kilometrit 30 vuoteen, koska olisin noin 80-vuotias siinä vaiheessa. Jos muutaman näitä saisi lisää, niin sekin olisi upeeta, Alkio hymähtää. Sunnuntai-illan finaalitrilleriä seurasi 2,7 miljoonaa suomalaista. Miltä se tuntuu, että noin puolet suomalaisista kuunteli selostustasi? – Ihan käsittämätön luku. Se on osoitus siitä, miten tärkeää jääkiekko, MM-kisat ja Leijonat on suomalaisille. On etuoikeus tulkita tuollaista tapahtumaa noin isolle osalle suomalaisista. Ei sitä osaa vielä hahmottaa. Lue myös: Leijonien mestaruusmatka tavoitti MTV:llä 3,8 miljoonaa suomalaista Alkio kertoo saaneensa paljon kuuntelijapalautetta kisojen aikana sekä niiden jo päätyttyä. – Viestejä on tullut todella paljon ja olen koittanut niitä tässä purkaa kotonakin. Täytyy myös olla positiivisesti iloinen siitä, että ainakaan henkilökohtaisesti kukaan ei ole tullut pahalla sanalla sivaisemaan. Palaute on ollut runsasta ja positiivista. Kyllä se lämmittää sydäntä.

Jani Alkio saamastaan MM-palautteesta: “Kukaan ei ole ainakaan henkilökohtaisesti tullut sanomaan, että “lähe menemään”Mikko Lieri / All Over Press

“Mieletön kokemus”

Kokenut kultakurkku on viihdyttänyt katsojia muun muassa Liiga-lähetyksissä jo yli 20 vuoden ajan. Sveitsissä etenkin MM-finaalissa koettua tunnelmaa Alkio ei ollut ennen päässyt kokemaan.

– Tässä vaiheessa sitä on vielä vaikea ymmärtää millaisessa paikassa sai tehdä töitä. Ihan mieletön kokemus selostajana. Ei tuollaisia fiiliksiä ole päässyt missään päässyt kokemaan. Tämä turnaus oli urallani ihan omissa sfääreissään.

Kun MM-finaalin jatkoaikaa oli pelattu reilut 10 minuuttia, Konsta Helenius hiljensi monituhatpäisen sveitsiläisyleisön.

– Tunnelmaa olisi voinut leikata veitsellä. Sveitsin upeat fanit lauloivat läpi turnauksen jokaisessa ottelussa, mutta kyllä se katkesi kuin seinään siihen maaliin. Sveitsiläiset ovat metsästäneet mestaruutta kolmet MM-kisat putkeen. Koko kansa oli varma, että mestaruus tulee nyt kotona.

Sveitsi on pelannut MM-loppuottelussa nyt kolmesti putkeen, mutta jäänyt maaleitta sekä hävinnyt jokaisen. Maa ei ole vielä koskaan voittanut MM-kultaa.

– Siinä meidän selostusosion vieressä oli Sveitsin selostusryhmä ja siinä kyllä näki heidän tyrmistyksensä. He kuitenkin onnittelivat ja olivat vilpittömästi meidän tunnelmassa mukana, koska tämä on vain urheilua.

– Kyllä me taisimme (asiantuntija) Jesse Joensuun kanssa ihan “pikkasen” myös tuulettaa, Alkio paljastaa.

Suomi juhli viidettä miesten maailmanmestaruuttaan.Lehtikuva

Kun Alkio sai työnsä tehtyä ja MTV:n MM-finaalilähetys hiljeni, tyhjiö valtasi selostajan mielen.

– Ensin meni tovi siinä hämmästellessä, kun siinä tulee tuollaisen rupeaman jälkeen melkoinen tyhjiö ja takki oli aika tyhjä.

– Istuimme ottelun jälkeen joksikin aikaa alas ja joimme jokusen oluen. Kello oli jo aika paljon, kun pääsimme hotellille ja pohdimme, että lähtisikö sitä vielä johonkin, mutta ei siellä oikein ollut mikään aukikaan. Jäimme vain hotellille fiilistelemään MM-rupemaa omalla porukalla.

Trubaduuria hotellin aulassa

Suurimmilta vahingoilta pitkässä MM-turnauksessa Alkio välttyi, vaikka jotain pientä sattuikin.

– Vichyt kaatuivat kertaalleen siihen selostuspöydälle ja kertaallen jätin pressikortin hotellille, kun olisi ollut tarkoitus mennä Leijonien aamujäille. Välillä tulee hutilyöntejä ja ne kuuluvat asiaan.

Alkion mukaan eri maiden selostajat auttavat mielellään toisiaan.

– Aika paljon siellä tulee kollegat kysymään Suomen pelaajien ääntämisestä, kun (Olli) Määttä ynnä muut nimet tuottavat heille vaikeuksia.

MM-kisojen välipäivinä, kun Suomi ei pelannut Alkio kulutti aikaansa muun muassa Zurichin keskustan läpi virtaavassa Limmat-joessa.

– “Uimaseura” oli aika aktiivinen. Kollegoiden kanssa käytiin virkistymässä, kun Sveitsissä oli erittäin miellyttävät uintimahdollisuudet. Oli hienoa vain kellua virran mukana.

Tekemistä riitti myös hotellillla, jossa Alkio viihdytti ihmisiä trubaduurin tapaan laululla ja kitaralla.

– Siellä sattui olemaan nylonkielinen kitara hotellin aulassa. Kyllä siinä päivisin tuli aina jokunen biisi soitettua. Pariin otteeseen oli ihan yleisöäkin siinä ihmettelemässä ja hotellin henkilökunta kiitti minua soittamisesta. Tiedä sitten olivatko vain kohteliaita, Alkio kertoo nauraen.

Kultajuhlat jäivät väliin

Leijonien kultaselostaja suuntasi varhaisen maanantaiaamun lennon jälkeen suoraan kotisohvalle Helsinkiin.

– Olisi siinä ollut vetoakin sinne Leijonien kultajuhlaan, mutta päätin siinä sitten, että on kyllä syytä käydä myös moikkaamassa naisystävää. Paluu meni siis rauhallisesti asettuessa kotioloihin.

– Kotisohvan veto oli tällä kertaa mestaruusjuhlia isompi, mutta eiköhän niitä tuossa kesälläkin vielä päästä juhlimaan.

Hetken levähtämisen jälkeen Alkiota kuullaan vielä NHL:n Stanley Cupin finaalisarjassa, jos Vegas Golden Knightsin ja Carolina Hurricanesin sarja ei katkea suoraan neljässä ottelussa.

– Se on viimeinen rypistys ennen kesäni alkamista.

Jaakko Servo

