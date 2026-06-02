Ensimmäistä kertaa Leijonien MM-selostajana toimineen Jani Alkion, 49, takki oli kisojen päätyttyä tyhjä. Kultajuhlien sijaan Leijonaselostaja löysi itsensä kotisohvalta.
Selostaja Antero Mertaranta aloitti koko kansan leijonaäänenä vuonna 1995 Tukholman kisoissa, joiden päätteeksi Suomi pääsi juhlimaan ensimmäistä MM-kultaansa.
Mertaranta selosti Suomen MM-ottelut aina viime kevääseen saakka, kunnes Alkio jatkoi tänä keväänä työtä Leijonien MM-kisapelien parissa.
Ensi viikolla 50 vuotta täyttävä Alkio toisti “anteromertarannat”, kun myös hän selosti ensimmäisissä MM-kisoissaan Suomen MM-kultaan. Leijonat juhli maailmanmestaruutta voitettuaan finaalissa Sveitsin 1–0.
– Onhan se omalla tavallaan aika hämmentävää, että tällainen yhteensattuma. Voisiko sitten sanoa, että historia toisti itseään. Oli aikamoinen startti tälle kunniatehtävälle, Alkio sanoo.
Mertaranta toimi Leijona-äänenä 31 vuoden ajan. Tuore Leijona-selostaja ei usko pystyvänsä yhtä pitkään uraan.
– Tuntuu, että minulla ei kyllä ihan riitä kilometrit 30 vuoteen, koska olisin noin 80-vuotias siinä vaiheessa. Jos muutaman näitä saisi lisää, niin sekin olisi upeeta, Alkio hymähtää.
Sunnuntai-illan finaalitrilleriä seurasi 2,7 miljoonaa suomalaista. Miltä se tuntuu, että noin puolet suomalaisista kuunteli selostustasi?
– Ihan käsittämätön luku. Se on osoitus siitä, miten tärkeää jääkiekko, MM-kisat ja Leijonat on suomalaisille. On etuoikeus tulkita tuollaista tapahtumaa noin isolle osalle suomalaisista. Ei sitä osaa vielä hahmottaa.
Alkio kertoo saaneensa paljon kuuntelijapalautetta kisojen aikana sekä niiden jo päätyttyä.
– Viestejä on tullut todella paljon ja olen koittanut niitä tässä purkaa kotonakin. Täytyy myös olla positiivisesti iloinen siitä, että ainakaan henkilökohtaisesti kukaan ei ole tullut pahalla sanalla sivaisemaan. Palaute on ollut runsasta ja positiivista. Kyllä se lämmittää sydäntä.