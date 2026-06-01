Helsingin Olympiastadionin ympäristö täyttyi huudoista, kun Leijonat asteli lavalle.

Leijonien kultasankarit nousivat kymmenientuhansien ihmisten eteen kultajuhlissa Helsingissä Olympiastadionin edustalla Mäntymäen kentällä ja Stadionaukiolla maanantai-iltana.

Ensimmäisinä lavalle saapuivat joukkueen GM Jere Lehtinen ja joukkueenjohtaja Mika Kortelainen. Heidän perässään tulivat joukkueen varsinainen valmennustiimi.

Pelaajien sisääntulon aloitti kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja maailmanmestari Olli Määttä. Häntä seurasi kolminkertainen maailmanmestari Mikko Lehtonen.

Jesse Puljujärvi varasti ensimmäisenä show’n, nappasi mikrofonin juontajalta ja huudatti yleisöä internet-hitiksi nousseen haastatteluvideonsa mukaisesti. Puljujärvi kysyi: ”Is it?!” ja yleisö vastasi: ”Time!”

Voittomaalin tehnyt Konsta Helenius sai yleisön lähes ratkeamaan liitoksistaan. Heleniuksen jälkeen kapteeni Aleksander Barkov kantoi MM-pokaalin lavalle

– Hieno turnaus takana tällä huikealla porukalla ja teidän tuellanne. Kiitos siitä ja nyt juhlitaan, Barkov sanoi ja tervehti yleisöä.