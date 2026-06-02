Leijonien kultajuhlat pistettiin pystyyn hyvin ripeällä aikataululla, Suomen Jääkiekkoliitosta kerrotaan. Töitä painettiin yötä myöten.

Jääkiekon miesten MM-kultaa juhlistettiin eilen maanantaina näyttävästi Olympiastadionin edustalla Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla Helsingissä. Arvioiden mukaan paikalle saapui illalla kymmeniä tuhansia juhlijoita.

Voitto ratkesi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. MTV Uutiset tiedusteli Suomen Jääkiekkoliitosta, miten kansanjuhla saatiin kyhättyä kasaan nopealla aikataululla.

– Onhan se aikamoinen rutistus laittaa tällainen tapahtuma kasaan, tuumaa viestintäjohtaja Henna Malmberg.

Järjestelyissä suureksi avuksi oli ensinnäkin se, että liitossa työskentelee paljon tapahtumajärjestelyn saralla kokeneita ihmisiä. Lisäksi myöskään yhteistyökumppaneita ei tämän tyyppisiin tapahtumiin ole vaikea houkutella mukaan.

Malmberg lisää, että kaikki oleelliset tahot myös ymmärtävät, että aika järjestelyille on tiivis ja päätösten pitää syntyä nopeasti, jotta juhlat saadaan kasaan.

Esivalmistelut ennen peliä

Jo siinä vaiheessa, kun tiedettiin, että finaalissa pelataan, sovittiin ydintiimi hoitamaan mahdollista kultajuhlaa.

– Näimme jo sunnuntai-iltana vähän ennen peliä ja samalla sovimme noin kymmenen hengen vastuuhenkilöiden kesken vastuut sille varalle, jos hyvin käy.

Näihin kuului esimerkiksi se, kuka vastaa joukkueen saapumisjärjestelyistä, viranomaisyhteistyöstä, kansanjuhlan ohjelmasta, rakentamisesta ja turvallisuudesta, perheille ja yhteistyökumppaneille järjestettävästä tilaisuudesta sekä mediajärjestelyistä.