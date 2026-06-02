Linnanmäki tarjosi maksuttoman sisäänpääsyn huvipuistoon ja Kingi-laitteeseen Suomi-paitoihin pukeutuneille kävijöille. Joukossa oli esimerkiksi intohimoinen kiekkomummo Pia.

Tänään Linnanmäen huvipuistoon on päässyt sisään maksutta, kunhan päällä on ollut Leijonien pelipaita. Ja myös jalkapallon ja muiden lajien paidalla on päässyt sekä huvipuistoon että sen Kingi-nimiseen laitteeseen.



Väkeä on ollut ikähaitarin molemmista päistä.

– Meillä oli itseasiassa etukäteen jo sovittu, että tullaan tänä päivänä, mutta nyt vaan sattui sopivasti tää paitapäivä tähän samaan, kertoo Sara Frank.

Markus Elomaa ja Marimella Riuttaskorpi taas olivat paikalla viettämässä vuosipäiväänsä.

– Kaksi vuotta tulee tänään täyteen, Riuttaskorpi kertoo.

Kingi-laitteeseen ei vielä iltapäivällä ollut jonoa, mutta Leijona-paitoja näkyi tiuhaan. Sisään pääsi myös muilla Suomen pelipaidoilla, kuten jalkapallomaajoukkue Huuhkajien-paidalla.

Pelaajista suosikeiksi mainittiin erityisesti hyökkääjät Mikael Granlund ja Konsta Helenius.

Ja paikalle sattui myös lapsenlapsensa kanssa liikkunut kiekkomummo Pia Värttinen. Päällä on jo hieman enemmän kisoja nähnyt pelipaita.

– Vanhin nimmari on Jari Kurrin, niin siitä lähetään, Värttinen toteaa.