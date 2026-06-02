Euphoria-sarja loppui.
Suosittu yhdysvaltalaissarja Euphoria päättyi kolmanteen tuotantokauteen. Sarjan luoja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Sam Levinson vahvisti asian The New York Timesin Popcast-podcastissa.
Euphorian kolmas ja viimeinen tuotantokausi julkaistiin HBO Max -suoratoistopalvelussa tänä keväänä. Sarjan viimeinen jakso ilmestyi katsottavaksi maanantaina 1. kesäkuuta.
Sarjan loppumista on uumoiltu jo tovin verran. Esimerkiksi sarjan päätähti Zendaya on sanonut aiemmin antamassaan haastattelussa, ettei usko Euphorian jatkuvan enää kolmannen tuotantokauden jälkeen.
Sarjan kolmannen kauden tuotantovaihetta hidastivat erilaiset viivästykset, joiden vuoksi toisen ja kolmannen tuotantokauden välissä kerkesi vierähtää neljä vuotta. Työryhmä kohtasi tällä välillä myös suuren menetyksen, kun sarjaa tähdittänyt näyttelijä Angus Cloud kuoli yliannostukseen.
Virallisen kuvauksen mukaan Euphorian ensimmäisellä kaudella seurattiin lukiolaisia, jotka luovivat huumeiden, seksin, identiteetin, traumojen, sosiaalisen median, rakkauden ja ystävyyden parissa. Samoja teemoja käsiteltiin myös sarjan toisella kaudella.
Sydney Sweeney on yksi Euphorian päätähdistä.