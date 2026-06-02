Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala kertoo, että sekä kunta että seurakunta ovat perheen ja koko yhteisön tukena sen myötä, kun 1,5-vuotias lapsi kuoli jäätyään vanhempansa ajaman pakettiauton alle.
Perhossa kuoli 1,5-vuotias lapsi onnettomuuden seurauksena, jossa hänen vanhempansa siirsi pihalla pakettiautoa ja lapsi jäi alle.
Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala kertoo MTV Uutisille, että asianosaisille on järjestetty kriisiapua.
– On järjestetty tukea perheelle, läheisille ja pelastushenkilökunnalle. Tämä on niin järkyttävä tapahtuma, että toivon, että perheen annetaan nyt olla. Perhe tarvitsee rauhaa.
– Kunta auttaa, ja seurakunta järjestää kaikille mahdollisuuden mennä hiljentymään. Yhteisö antaa varmasti täällä kaiken tukensa, mitä perhe nyt tarvitsee, Laajala jatkaa.
Onnettomuus sattui maanantai-iltana, ja tiistaina noin kello 16 aikaan poliisi tiedotti, että lapsi on kuollut.
Lapsi oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon.
Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita.