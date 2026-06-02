Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt liittovaltion asuntorahoitusviraston johtajan ja liikemiehen Bill Pulten Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun väliaikaiseksi johtajaksi.
Trump kertoo nimityksestä Truth Social -viestipalvelussaan. Trump perusteli nimitystä Truth Socialissa muun muassa Pulten kokemuksella arkaluonteisten asioiden hoitamisessa ja markkinoiden turvaamisessa.
Kansallisen tiedustelun johtaja Tulsi Gabbard ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävänsä miehensä syöpäsairauden takia.
Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan Pulte oli keskeisessä roolissa painostamassa oikeusministeriötä viemään eteenpäin useita näkyviä tapauksia Trumpin henkilökohtaisia vihollisia vastaan.
Tapauksista tehdyt tutkintapyynnöt johtivat syytöksiin siitä, että Trumpin hallinto käytti oikeusjärjestelmää kostotoimiin. Pultesta käynnistettiin myös tutkinta mahdollisen toimivallan väärinkäytön vuoksi.
Pultella on vain vähän kokemusta kansallisen turvallisuuden kysymyksistä, CNN kirjoittaa.