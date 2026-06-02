Timo Jutilalla on sanansa sanottavana Antti Pennasta arvostelleille tahoille.

– Todella komea suoritus Leijonilta, Timo Jutila kehuu.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden lyömällä kisaisäntä Sveitsin Zürichissä jatkoajalla 1–0.

– Kyllähän tämä oli jännä peli. Maalivahti (Justus) Annunen pelasi nollapelin. Suomihan voittaa joukkuepelaamisella. Suomihan hallitsi jatkoaikaa ja sai ansaitun voiton. Jälleen kerran upea henkilökohtainen suoritus Konsta Heleniukselta. Tulee siihen ja pistää ratkaisevan maalin. Kyllä on tosi ylpeää olla taas suomalainen, Espanjassa finaalia televiosta seurannut Jutila kävi läpi.

Puolustajalegenda kipparoi Leijonat aikanaan ensimmäiseen maailmanmestaruuteen vuonna 1995. Sittemmin hän oli Leijonien joukkueenjohtajana, kun Suomi juhli toista MM-kultaansa 2011.

"Juti" tietää, millä keinoin Suomi pystyy ylipäänsä kukoistamaan.

– Mehän olemme yhdessä hyviä, koko meidän kansamme. Silloin ku me yhdessä teemme asioita, me olemme vahvoja. Jääkiekko ja Leijonat on tässä hyvä suunnannäyttäjä.

"Jokainen iso palanen"

Jutila sanoi tienneensä maailmanmestaruuden olleen Leijonille mahdollista siitä lähtien, kun kapteeni Aleksander Barkov liittyi Leijonien mukaan Euro Hockey Tourilla MM-kisojen alla.

– Saatiin sitten vielä nämä puuttuvat palaset. Granlundin "Mikke" tuli jälleen kerran mukaan, ja Helenius, joka sen homman ratkaisi, Tapparan mies ruoti mutta palasi kollektiiviin:

– Ennen kaikkea se oli koko joukkueen voitto. Hienosti pelasivat kaikki jätkät tuossa joukkueessa. Jokainen oli iso palanen tuohon maailmanmestaruuteen.