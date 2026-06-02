Leijonien mestaruusjuhliin huipentunut jääkiekon MM-turnaus keräsi suomalaiset sankoin joukoin MTV:n kisalähetysten äärelle. Sunnuntai-illan finaalitrilleriä seurasi 2,7 miljoonaa suomalaista.

Sunnuntain finaalissa Leijonia vastassa oli kisaisäntä Sveitsi äänekkään kotiyleisönsä tukemana. Sveitsi–Suomi-finaali tavoitti MTV Katsomossa sekä MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla huimat 2,7 miljoonaa suomalaista. Myös ottelun keskikatsojamäärä kohosi kevään ennätykseen, yli 2 miljoonaan.

Yhteensä MTV:n MM-turnauksen ottelu- ja studiolähetykset tavoittivat 3,8 miljoonaa suomalaista – eli lähes 70 % väestöstä. Tätä suuremman suomalaisyleisön jääkiekon MM-turnaus tavoitti viimeksi vuoden 2023 kotikisoissa, jolloin MTV välitti yksinoikeudella kaikki turnauksen ottelut.

– Suomalaiset seurasivat Leijona-joukkueen matkaa tiiviisti läpi turnauksen. Mestaruusjuhliin huipentunut turnaus tarjosi katsojille juuri sitä, mitä urheilu on parhaimmillaan: suuria tunteita, yhteisiä puheenaiheita ja ikimuistoisia hetkiä. MTV:n urheilukesän tahti ei hellitä, sillä seuraava jättiturnaus, jalkapallon MM-kilpailut, odottaa jo kulman takana, kertoo MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.

Historiallisen suuri jalkapallon MM-lopputurnaus käynnistyy 11.6., ja MTV esittää avausottelusta lähtien puolet turnauksen otteluista. Kesän urheilutarjonnan kohokohtiin kuuluvat myös Suomen MM-ralli, yleisurheilun Timanttiliiga, ATP-tennis ja valikoidut NHL Stanley Cupin finaaliottelut kolmannesta pelistä aina mestaruusjuhliin saakka.

Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-mittaus, kaikki 3+ vuotiaat, keskikatsojamäärä = ohjelman minuuttiyleisöjen keskiarvo, tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua