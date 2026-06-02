Kärkkäinen ei ole ollut tietomurron kohteena.
Väite Kärkkäisen verkkokaupan tietoturvapoikkeamasta on perätön, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Kyseessä on yhtiön mukaan huijaus. Asiaa selvitettiin yhdessä ulkopuolisen tietoturvakumppanin kanssa.
Viestipalvelu X:ssä Dark Web Intelligence -tilillä julkaistiin tiistaina 2. kesäkuuta päivitys, jossa esitettiin väite siitä, että joku tarjoaisi pimeässä verkossa myyntiin Kärkkäisen verkkokaupan asiakastietoja.
Tiedotteessa kerrotaan lisäksi, että sosiaalisessa mediassa väitteen ympärillä käydyssä keskustelussa on nostettu esille muitakin kaupan alan toimijoita. Traficomilta saadun tiedon mukaan samankaltaisia huijausyrityksiä on huomattu viime aikoina muitakin, tiedotteessa sanotaan.
