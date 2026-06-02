Viranomaiset alkavat ensi syksystä lähtien tiedottaa hälytystehtävistään nykyistä suppeammin, koska vallitsevan turvallisuustilanteen lisäksi yksityisyyden suojaa halutaan parantaa.

Viranomaiset ja pelastuslaitokset uudistavat syksyllä tapaansa tiedottaa onnettomuus- ja hälytystehtävistä, kuten esimerkiksi tulipaloista. Jatkossa ensitiedottaminen on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla.

Jatkossa ensitiedot tulipaloista ja onnettomuuksista annetaan kansalaisten lisäksi myös medioille esimerkiksi ilman tiennimiä tai tarkkoja tietoja siitä, kuinka monta pelastuslaitoksen yksikköä paikalle on lähetetty.

Sisäministeriön mukaan muutoksen taustalla on yksityisyyden suojan parantamisen ja vallitsevan turvallisuustilanteen lisäksi tiensä päähän tulleen tietojärjestelmän uusimisen tarve.

Sisäministeriön pelastusylitarkastajan Juha Virolaisen mukaan nykyinen ilmoituskanava Peto-media korvataan uudella järjestelmällä.

