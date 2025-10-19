Negative palaa ensi kesänä keikkalavoille, mikä piti tapahtua jo paljon aiemmin.

Negative-yhtye tekee ensi kesänä paluun 13 vuoden jälkeen. Kokoonpano esiintyy Tammelan stadionilla, Tampereella Manserock stadionilla -konsertissa 1. elokuuta 2026.

Yhtyeen solistista Jonne Aaronista, eli Jonne Aaron Liimataisesta, 42, paluu tuntuu yhtä aikaa hyvältä ja hämmentävältä.

– 13 vuotta on mennyt niin äkkiä. Yritämme nivoa sen niin, ettei aikaa olisi ollutkaan siinä välissä. Eli jatkamme siitä, mihin bändin kanssa silloin jäimme. Tuntuu, että jotain jäi kesken musiikillisesti, ja meillä oli myös missio, joka siellä meillä aina kyti, Liimatainen sanoi Huomenta Suomessa 19. lokakuuta.

Liimataisen mukaan ihmiset ovat toivoneet heidän paluutaan jo vuosia maailmanlaajuisesti aina Kiinassa ja Meksikossa asti.

Bändin ollessa tauolla Liimatainen teki soolouraa.

– Ei ollut alkuperäinen suunnitelma pitää näin pitkää taukoa. Viiden vuoden jälkeen alkoi jo vähän usko loppua. Mutta hyvä näin, totesi yhtyeen rumpali Jay Slammer, eli Janne Heimonen, 42.

Negativen ensimmäinen single The Moment of Our Love (2003) myi heti kultaa ja sen myötä bändi alkoi keikkailla ympäri maailmaa.

Heitä kosiskeltiin ensimmäisen albumin aikaan Saksaan kiertueelle, mutta bändi koki tarvitsevansa tuolloin enemmän keikkailukokemusta.