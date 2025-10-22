Olympiastadionin tapahtumakalenterista ei löydy kesälle 2026 vielä yhtään konserttia. Muuttaako Eppu Normaali asian, spekuloi MTV Uutisten erikoistoimittaja Visa Högmander.
Debyyttilevynsä 30-vuotisjuhlavuotta ensi vuonna juhliva Nylon Beat ei esiinny kesällä 2026 Helsingin Olympiastadionilla, kuten on eri puolilla veikkailtu. Yhtyeen juhlakonsertti järjestetään vuoden päästä syksyllä Helsingin Jäähallissa.
Näin ollen Olympiastadionin verkkosivuilta löytyvästä tapahtumakalenterista ei löydy vuodelle 2026 edelleenkään yhtä ainoaa konserttia.
Ehkä tilanne muuttuu pian. Radioaalloilla kuultujen vihjeiden perusteella 50-vuotisjuhlavuottaan ensi vuonna viettävä ylöjärveläislähtöinen suomirock-legenda Eppu Normaali voisi olla potentiaalinen nimi muuttamaan asian.