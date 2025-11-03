Eppu Normaali lopettaa keikkailun elokuussa 2026. Martti Syrjä paljasti, että lopettamispäätös alkoi syntyä jo pari vuotta sitten.

Eppu Normaali kertoi lokakuussa lopettavansa keikkailun elokuussa 2026. Bändin keulakuva Martti Syrjä paljasti Viiden jälkeen -ohjelmassa 3. marraskuuta, että yhtye keskusteli lopettamispäätöksestä ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten.

– Todettiin, ettei tässä enää nuoremmaksi tulla, päinvastoin. Ajattelimme, että toista mahdollisuutta ei välttämättä tule lopettaa yhtä hallitusti ja komeasti, kun 50 vuotta tulee täyteen. Ei jaksa odottaa 60 vuotta, kun se on jo aika brutaalia, Syrjä kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Olemme niin vanhoja, että lopetamme kunnolla. Tältä alalta lähdetään tyypillisesti hiljaa hiipumalla tai näin komeasti saappaat jalassa, hän jatkoi.