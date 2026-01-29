Ylivieskassa epäillään vuosien poikkeuksellista rikosvyyhtiä.
Poliisi kertoo, että se epäilee kahta Ylivieskan seudulla asuvaa 1980-luvulla syntynyttä miestä pitkään jatkuneesta törkeästä alkoholirikoksesta, törkeästä kiristyksestä ja törkeästä kiskonnasta.
Miehet ovat poliisin mukaan myyneet ostamiaan ja valmistamiaan alkoholijuomia huomattavan kalliilla hinnalla sekä kiristäneet ja pahoinpidelleet juomia ostaneita ihmisiä.
Rikosten tekemisessä miehiä on avustanut poliisin käsityksen mukaan samalla alueella asuva 1980-luvulla syntynyt nainen. Rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022–2025.
Uhreja on poliisin mukaan kaikkiaan 43. Miehet ovat myyneet heikossa asemassa oleville ihmisille alkoholia ylihintaan ja lainanneet rahaa kohtuuttoman korkealla korolla, poliisi toteaa.
Miesten epäillään syyllistyneen kaikkiaan 15 väkivaltarikokseen, joissa uhreina on samoja henkilöitä kuin kiristyksissä ja kiskonnassa. Väkivaltarikoksiin on kuulunut uhrien nöyryyttämistä ja alistamista.
Poliisin mukaan epäillyt ovat saaneet rikoshyötyä ainakin 140 000 euroa.
Miehet kiistävät syyllistyneensä rikoksiin
Rikoksessa epäiltynä olevat miehet ovat esitutkinnan aikana kiistäneet syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen.