Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijat yhdistivät Jannen ja Katrin, mutta suhdetta ei lopulta syttynyt kaksikon välille.

Janne avioitui Katrin kanssa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, mutta parin suhde ei ottanut tuulta purjeisiin ja he päätyivät jatkamaan eri teillä. Janne pohti vielä ohjelman loppumetreillä, ovatko he luovuttaneet liian aikaisin. MTV:n haastattelussa Janne toteaa päätöksen olleen oikea.

– Olihan se sellainen pettymys tietysti, että se päätyi sillä tavalla. Ei meidän yhteiset juttumme oikein natsanneet, niin parempi ratkaisu sillä tavalla. Ihan oikea päätös oli.

Janne kertoo olleensa Katrin kanssa jonkin verran tekemissä.

– Vähän niin kuin kaveripohjalla, välillä kysytään mitä kuuluu.

Janne myöntää nyt, että hän pohti jo matkan alkuvaiheessa suhteen toimivuutta. Hän kuitenkin luotti prosessiin.

– Mutta sitten tuli varmaan ne kaikki realiteetit, että toinen asuu kaukana ja sitten on vuorotyöt ja kaikki. Se yhtälö oli hankala. Missään vaiheessa ei tullut sellaista ihastumista, niin se on tosi vaikea rakentaa mitään, Janne myöntää.