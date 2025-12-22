Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen

Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannelta kaudelta tuttu Tuula kertoo Instagramissa, että hän on mennyt naimisiin. Kuvassa hän poseeraa miehensä Matin kanssa mustissa vaatteissa.

Ensitreffit-Tuula odottaa parhaillaan esikoistaan. Hän avioitui tulevan lapsensa isän kanssa. Pasi Murto/All Over Press

Hän kirjoitti tuolloin postauksessaan, että syöpä löydettiin täysin sattumalta, kun hän oli hakeutunut lääkärin vastaanotolle muun syyn vuoksi. Hoitoon ei tarvittu raskaita syöpähoitoja ja ennuste oli Tuulan mukaan loistava.