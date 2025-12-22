Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa mukana ollut Tuula on mennyt naimisiin tulevan lapsensa isän kanssa.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannelta kaudelta tuttu Tuula kertoo Instagramissa, että hän on mennyt naimisiin. Kuvassa hän poseeraa miehensä Matin kanssa mustissa vaatteissa.
– Rakas aviomieheni. Sanoimme 11.12 toisillemme tahdon. Ihan vain kaksin. Tanssitaan kesällä sit isommin, Tuula kirjoittaa.
Tuula ja hänen polisonsa odottavat parhaillaan esikoistaan. Lapsi syntyy loppukeväästä.
– Jotain kaunista on alkanut, Tuula kirjoitti marraskuussa ultraäänikuvan yhteyteen.
Hän oli merkannut kuvaan myös puolisonsa.