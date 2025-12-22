– Juhlien alla huolestutti, koska olin koko viikon kipeänä. Onneksi tauti ei tarttunut ja se hellitti viime hetkellä, joten pääsimme nauttimaan tästä tärkeästä päivästä terveinä, Lepistö kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

– Hän sai kasteessa nimekseen Patrik Olli Juhamatti Lepistö . Meille hän on ollut Pate jo kauan ennen syntymäänsä. Päivä oli kaunis ja iloinen.

Lepistö tapasi nykyisen rakkaansa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa solmitun avioliittonsa päättymisen jälkeen. Hän kertoi viime vuoden helmikuussa MTV Uutisille , että hän ja hänen nykyinen kumppaninsa tapasivat toisensa sosiaalisessa mediassa viestien kautta.

– Onhan se aina jollain tavalla ihme, kun tapaa semmoisen ihmisen, jonka kanssa vain kolahtaa samantien tosi hyvin yhteen ja on semmoinen tunne, että hän ymmärtää minua ja minä häntä. Tuommoiset usein tulevat yllättäen, ja kun ei ole hakemalla hakenut toista, hän kertoi.