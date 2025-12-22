Ensitreffit-Matista tuli isä lokakuun alussa.
Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Matti Lepistö ja hänen puolisonsa saivat ensimmäisen yhteisen lapsensa lokakuun alussa. Viime viikonloppuna perheessä vietettiin parin esikoisen ristiäisiä.
– Hän sai kasteessa nimekseen Patrik Olli Juhamatti Lepistö. Meille hän on ollut Pate jo kauan ennen syntymäänsä. Päivä oli kaunis ja iloinen.
– Juhlien alla huolestutti, koska olin koko viikon kipeänä. Onneksi tauti ei tarttunut ja se hellitti viime hetkellä, joten pääsimme nauttimaan tästä tärkeästä päivästä terveinä, Lepistö kirjoittaa julkaisun yhteyteen.
