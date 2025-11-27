Iina ja Mikko löysivät toisensa Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on seurattu tänä syksynä Iinan ja Mikon suhteen kehittymistä, joka on jatkunut myös ohjelman kuvausten jälkeen. Pariskunta palasi MTV:n haastattelussa siihen hetkeen, kun he kohtasivat toisensa alttarilla ensimmäisen kerran.

Molemmat olivat jännittyneitä ennen h-hetkeä, mutta Iina kuvailee Mikon hymyn sulattaneen hänen sydämensä.

– Ihan kuin olisi joku paino pudonnut. Se oli jotenkin tosi konkreettinen ja fyysinen kokemus. Tuli sellainen helpotus, että okei, nyt ollaan tässä yhdessä. Sinä otit minut tosi ihanasti vastaan ja huomioon, Iina kertoo ja vilkaisee Mikkoa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan osallistujat ehtivät käydä monenlaisia tunteita läpi ennen alttarille astumista. Mikko kuvailee, kuinka viimeiset päivät ja tunnit matelivat hyvin hitaasti.

– Itseään voi vaikka kuinka paljon valmistella ja tehdä asioita, mutta sitten siellä on kuitenkin aina se pieni pelko tai jännitys, että mitäs jos siellä odottaakin jotain, mihin ei ole ehkä ihan valmis tai mihin ei ole sitten tyytyväinen, Mikko muistelee tuntemuksiaan.

Mikko oli tyytyväinen nähdessään hymyilevän Iinan edessään.

– Oli kyllä tosi helpottavaa nähdä, että siinä on semmoinen ihminen, jonka kanssa pystyy pitää hauskan ja mukavan kesän riippumatta siitä, miten se nyt ikinä sitten päättyykään, Mikko jatkaa.

Yllä olevalla videolla pari kertoo, milloin huomasivat olevansa ihastuneita toisiinsa.

Katsojat pääsivät näkemään, että Iinan ja Mikon suhde oli hyvin tasainen ja pahimmilta riidoilta tai draamoilta vältyttiin.

– Olin ensimmäiset kolme viikkoa tosi kipeä, sitä ei hirveästi esitelty sarjassa. Se oli hyvin vaikuttava voima. Se ehkä selittää, miksi alussa oli väsymystä ja tietynlaista aaltoliikettä, Iina paljastaa.

Ohjelman kuvausten jälkeen Iinalla ja Mikolla alkoi arki pariskuntana.

– Toistaiseksi näin. Kyllä meillä on suunnitelmia yhteisestä tulevaisuudesta. Olen sitä puhunut, että olisi kiva muuttaa yhteen. Ihan senkin takia, että se olisi arjen kannalta järkevää siinä mielessä, että nytkin kahta vuokraa maksetaan. Tuossa on parin tunnin junamatka välissä, Mikko sanoo.