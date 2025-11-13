



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Elisa ei osallistunut viimeisen Ensitreffit-jakson kuvauksiin – näin Matti reagoi asiaan 2:55 Videolla Elisa kertoo omista kuulumisistaan ja siitä, millaisen ahdistuksen vallassa hän oli kauden aikana. Katso video! Julkaistu 13.11.2025 06:01 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähdään viimeinen Mitä heille kuuluu nyt? -jakso. Kaikki osallistujat eivät kuitenkaan ole mukana jaksossa. Ensitreffit alttarilla -parit ja asiantuntijat kokoontuvat vielä kerran yhteen puoli vuotta päätösten jälkeen. Vain yksi osallistujista puuttuu. Tamperelainen Elisa ja espoolainen Matti erosivat jo kauden aikana. Suurin ongelma parin kohdalla oli erilainen läheisyyden tarve. Elisa koki, että Matti ei osannut antaa hänelle tarpeeksi läheisyyttä. Matti puolestaan ei kokenut tehneensä mitään väärää.





Ensitreffit alttarilla -parit ja asiantuntijat kokoontuvat yhteen vielä kerran puoli vuotta päätösten jälkeen. Vain yksi osallistujista puuttuu. © MTV3 / Banijay Finland

Elisaa ei nähdä kauden viimeisessä jaksossa. Asiantuntijat kysyvät Matilta, millaisia tunteita se herättää, että Elisa ei ole hänen mukaan kuvauksissa.

– Ei siinä. Hän ei ole täällä, mutta minä olen täällä. Olemme ihan asiallisissa ja työkaverillisissa väleissä ja nyt emme ole enää käyneet samalla toimistolla, Matti kuvailee.

Videolla Elisa kertoo omista kuulumisistaan ja siitä, millaisen ahdistuksen vallassa hän oli kauden aikana. Katso yllä oleva video!

Elisa ja Matti päätyivät eroon. Elisa ei osallistunut viimeisen jakson kuvauksiin.

Julia loukkaantui erityisesti Artun arvostelevista kommenteista, jotka liittyivät hänen ulkonäköönsä.Saija Simoni /Banijay Finland/ MTV

Julia ja Arttu päätyivät eroon.Saija Simoni/ Banijay Finland / MTV

Turkulainen Julia ja imatralainen Arttu erosivat kauden aikana eikä heitä nähty kauden päätösjaksossa. Mitä heille kuuluu nyt? -jaksossa he kuitenkin tapaavat vielä kerran toisensa ja käyvät läpi molempia askarruttaneet asiat.

Iina ja Mikko ovat yhä onnellisesti yhdessä.Saija Simoni /Banijay Finland/MTV

Tällä kaudella yhteen jäi ainoastaan yksi pari. Vantaalainen Iina ja tamperelainen Mikko kertovat asiantuntijoille, että he ovat päättäneet jatkaa toisiinsa tutustumista. Mikko ja IIina ovat viimeisessä jaksossa yhä yhdessä.

Tamperelaisen Jannen ja keravalaisen Katrin suhde oli hiipunut hiljalleen kauden loppua kohden. Heidän mukaansa välimatka, vuorotyöt ja Jannen lapsiarki ovat olleet parisuhteen tiellä. Pari päätti erota, mutta Janne kyseenalaisti, että luovuttavatko he liian helposti.

Katri kokee oppineensa Ensitreffit-kokemuksesta paljon.Saija Simoni/Banijay Finland/MTV

Janne kertoo katsoneensa ohjelmaa ja huomanneensa, että hänen käytöksensä Katria kohtaan ei ollut aina reilua.Saija Simoni/Banijay Finland/MTV

Katri ja Janne kertovat viimeisessä jaksossa, että lähentymistä ei ole tapahtunut kuvausten jälkeenkään. Hei saattavat välillä viestitellä toistensa kanssa, mutta romanttiset tunteet puuttuvat.

Mitä heille kuuluu nyt? -jakso katsottavissa MTV Katsomo+:ssa 13.11. ja MTV Katsomossa 27.11.